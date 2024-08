Nanni Moretti regresa con una ficción donde actualiza sus obsesiones, pensamientos y la delicadeza y sensibilidad para delinear a sus protagonistas. Una mirada donde las personas son el centro y las ideas se ajustan (y no se imponen) a ellas.

La crisis de las utopías, en particular de las izquierdas occidentales y la italiana en particular, es uno de los temas centrales de Lo mejor está por venir (Il sol dell´avvenire). También confluyen en ella sus propias inquietudes como director de cine (no en vano vuelve a ser protagonista, además de director y guionista del film), las relaciones de pareja, de dependencia, los afectos.

Nanni Moretti conjuga con maestría lo individual (incluyendo lo que para algunos podría ser su egocentrismo) con lo colectivo, lo intelectual, teórico, con lo afectivo. Una mirada integral y compleja de la realidad, marcada por la espontaneidad.

Lo mejor está por venir

Giovanni (Giovanni “Nanni” Moretti) es un director de cine que está terminando una película sobre los conflictos que enfrenta, sorpresivamente, la Sección Antonio Gramsci del Partido Comunista Italiano (PCI). Es el año 1956, en un barrio popular. El PCI local ha invitado a un circo húngaro (parte en ese entonces de una URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas).

En medio de las presentaciones del circo, Hungría es invadida por tropas soviéticas. Entonces, la Sección Antonio Gramsci debe decidir qué hacer, si apoyar la revolución húngara (para otros, el movimiento antirrevolucionario), a la Unión Soviética o asumir lo que determine en forma oficial el PCI. Eso enfrenta a Eva (Barbora Bobulova) y Ennio (Silvio Orlando). Una tensión que pone en juego ideas políticas, valores, jerarquías, formas de relacionarse y relaciones afectivas.

Pero mientras realizan la película, Paola (Margherita Buy) no solo es primera vez que no trabaja en la película de Giovanni, su esposo, optando por un film de acción de un exitoso y joven director. También ha decidido, hace meses, separarse de él para hacer su propia vida. Pero recién ahora se atreve a decírselo.

Por otro lado, la hija de Giovanni presenta a sus padres un novio nada convencional. Además, el presupuesto para realizar la película se termina de forma abrupta. Frente a esta realidad, solo queda confiar en que habrá un mejor porvenir… Il sol dell´avvenire (El sol del futuro)

Así, las historias del film ambientado en 1956 y las actuales, mientras se filma, se entrelazan, incorporando temas recurrentes del director, siempre protagónico y crítico.

Lo mejor está por venir podría ser densa, agobiante. Sin embargo, el aparente caos, lo absurdo, la mezcla de tiempos, los conflictos existenciales, de valores y sentimentales, entrelazados como parte de un todo donde, además, pasado y presente dialogan, son complementarios e indisolubles, permiten una película entretenida, entrañable.

Un punto a destacar es la diversidad de personajes, y el estar tantos de ellos caracterizados de manera sensible, cariñosa (pero no condescendiente). Donde cada uno, en su individualidad, es valioso.

Una película contingente

Los temas que aborda Lo mejor está por venir son temas actuales, contingentes. Tienen relación con las crisis de los partidos e ideas de las izquierdas occidentales actuales. (Mucho más allá de Venezuela, Nicaragua y otros países, por ejemplo).

Lo mejor está por venir plantea temas como son los valores a los que adherimos hoy como individuos y como sociedad. También, sobre lo que es hacer cine hoy, con las presiones económicas y del mercado. O temas sobre los sentimientos, afectos y relaciones de pareja, vinculados al trabajo, la militancia y a la cotidianidad.

Nanni Moretti (Santiago Italia, Mi madre, Habemus Papam, La habitación del hijo, Querido diario) entrega una película emotiva donde ideales políticos, valores, historia, el sentido del cine, sentimientos y relaciones afectivas se entremezclan de manera delicada, amorosa.

Una gran película para ver con calma, meditar y conversar. Para personas inquietas intelectualmente, interesadas en la historia, en el devenir político. Aunque ideal para (la autocrítica de) personas de izquierda, es estimulante para todo el arco político.

Lo mejor está por venir

Il sol dell´avvenire

Dirección: Nanni Moretti

Guion: Francesca Marciano, Nanni Moretti, Federica Pontremoli y Valia Santella

Elenco: Nanni Moretti (Giovanni), Margherita Buy (Paola), Ennio Silvio Orlando (Ennio), Barbora Bobulova (Vera), Mathieu Amalric (Pierre), ZsoltAnger (director de circo), Jerzy Stuhr (el embajador polaco),Arianna Pozzoli (asistente de Giovanni), Valentina Romani(Emma), Teco Celio (el psicoanalista), Elena Lietti (representantede Netflix), Flavio Furno (Edoardo)

Director de fotografía: Michele D’Attanasio

Escenografía: Michele D’Attanasio

Vestuario: Silvia Segoloni

Sonido: Alessandro Zanon

Edición: Clélio Benevento

Música: Franco Piersanti

Producción: Nanni Moretti y Domenico Procacci

Productoras: Sacher Film, Fandango, Rai Cinema

Una coproducción: Sacher Film–Fandango con Rai Cinema(Italia), Le Pacte en colaboración con France 3 Cinéma (Francia)

Italia, 2023, 95 minutos.