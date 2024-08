La nueva película de Martín Duplaquet (La cazadora, 2022; Dios me libre, 2011) tiene de protagonista a José (Willy Semler). Un hombre “decente”, “correcto”… pero frustrado, que se siente fracasado. Hasta que descubre una forma “limpia” de robar bancos…

¿Cuántas personas no han sentido deseos, a veces profundos, de robar un banco? Pareciera ser un anhelo bastante masivo. Puede ser porque los bancos no tienen “rostro”, son como un ente abstracto.

También puede haber otro factor que puede hacer “deseable” robar un banco: porque se han sentido víctimas de sus tasas de interés a los créditos, o cuando se olvida pagar a tiempo la tarjeta de crédito, tan distintas a las que pagan por los depósitos. O, como mencionan en la película, por esa gran cantidad de cobros que no se tiene claro a qué corresponden pero son de un monto tan bajo que no vale la pena reclamar. Entonces, robar un banco también puede ser una suerte de revancha, una búsqueda -cínica- de justicia. Ser una especie de Robin Hood, solo que después no se reparte el botín…

El sueño hecho realidad

La película, basada muy libremente en hechos reales, tiene como protagonista a José, un exfuncionario bancario cesante, separado, agobiado por una situación económica que se agrava con las deudas que tiene con amistades.

Para José no hay salidas posibles a sus diversos problemas, en especial los económicos. Hasta que, acompañando a una persona al banco, la “solución” se le aparece como una “representación”, una puesta en escena, una suerte de “revelación” para darle un giro a su vida y volver a la luz.

Ante sus ojos, pudo ver la forma de robar un banco, a la luz del día, sin violencia, sin víctimas inocentes. El único que perdería sería el banco. Entonces, no quedaba más que buscar los socios adecuados para replicar, con algunos pequeños cambios, ese regalo del destino.

Todo podría fluir, salir incluso mejor de lo esperado. Los robos se multiplican, van apareciendo imprevistos, la ambición se desata. Con ello, los robos empiezan a ser atractivos para la prensa y, por lo mismo, a interesar a la policía. Entonces, también pasa a ser un problema político.

Así, confluyen y chocan los intereses de los integrantes de la banda, los bancos, la prensa, la policía y el gobierno. En ese momento, se ponen en juego las motivaciones de fondo de cada cual.

Comedia

Con la participación de Willy Semler, Daniel Muñoz, Elisa Zulueta, Néstor Cantillana y Claudia di Girolamo, El Fantasma esta realizada en tono comedia policial. A lo cual colaboran, por un lado, Semler, Zulueta y Muñoz, con el contrapunto de Cantillana y di Girolamo, entre otros.

La película de Martín Duplaquet transita la compleja frontera de la comedia, un género que, en Chile, en general es fallido. Frontera con el sketch, con lo grotesco, que está en el borde -y para algunos puede traspasar- de la coherencia interna que debe tener toda ficción. A lo anterior, se suma una estética y un tratamiento que, a ratos, parecen más propios de una serie de televisión.

Entretenida, El Fantasma, con humor, con algunos muy buenos momentos de comedia, logra plantear y abordar temas complejos. Aunque no profundice en ellos. Por ejemplo, sobre el carácter que asumen algunos delitos, en especial cuando tienen eco en la prensa. O la voluntad de ocultar los robos, por parte de los bancos, para no afectar su imagen, la marca, la necesaria sensación de seguridad que deben transmitir. Aunque no sea real.

Considerando lo anterior, El Fantasma es una película que, posiblemente para la mayoría, se deja ver, entretendrá y dejará temas de conversación.

Martín Duplaquet

La producción de Martín Duplaquet es muy disímil. Dios me libre (2011) es una comedia liviana, deficiente, una historia y un relato que, a mí juicio, no logra cuajar. La cazadora (2022) es una historia que se desarrolla en el Cajón del Maipo, en una realidad distópica poco creíble.

El Fantasma es, para mí, la mejor película de Duplaquet. En su realización, contenido y relato. Una película entretenida que plantea temas interesantes, que, creo, materializa sensaciones, ideas y deseos de muchas personas. Una película que, en tono comedia, materializa esa frustración, impotencia y rabia hacia esa institución aparatosa que se denomina banco, pero que, intuimos o sospechamos -quizás de manera muy injusta- son unos usureros, unos corsarios o algo similar.

La película El Fantasma se estrenará el 15 de agosto en salas del país.

El Fantasma

Dirigida por: Martín Duplaquet

Escrita por: Juan Pablo Domenech, Emanuel Diez

Adaptación de guion: Paloma Salas, Elisa Zulueta

Willy Semler (José)

Daniel Muñoz (Chang)

Elisa Zulueta (Judi)

Darío Lopilato (Picasso)

Néstor Cantillana (Daniel)

Bárbara Ruíz-Tagle (Jimena)

Diego Ruíz (Sebastián)

Solange Lackington (Florencia)

Álvaro Viguera (Fredo)

Con la participación especial de Claudia di Girolamo (Ministra)

Producida por: Francisca Barraza, Martín Duplaquet

Co producida por: Rocío Gort, Ignacio Rey, Lucas Mateos, Sebastián Duplaquet, Christián Bunger

Director de Fotografía: Tiago Tambelli

Directora de Arte: Ana Fernández

Diseño de:

Vestuario: Carolina Espina

Pelos y Maquillaje: Carolina Fernández

Sonido: Guido Berenblum (ASA)

Música: Sebastián Duplaquet

Edición: Rosario Suárez (SAE)

Diseño de Efectos Visuales: Rodolfo Davidson