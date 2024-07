Gonzalo Arias Contreras

Gonzalo Arias Contreras es concertista graduado en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Además, es Magíster de la Universidad de Wisconsin y Doctor en Artes Musicales de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos y.

En la actualidad, Gonzalo Arias Contreras se encuentra en Chile tras un exitoso paso por Qatar. En septiembre de 2013, el concertista tuvo la oportunidad de repasar la obra del compositor chileno Victor Jara en Nueva Delhi, India, gracias al apoyo de la Empajada de España y la Embajada de Chile en India.

Gonzalo Arias, de 35 años, e Hijo Ilustre de San Esteban, viajará después de estas presentaciones a Barhein, donde cumplirá labores docentes en septiembre.

Conciertos de guitarra con homenaje a Palestina

Gonzalo Arias Contreras dará cuatro conciertos. En ellos se presentará como solista con temas cuyas transcripciones fueron realizadas por el guitarrista. En ellos, interpretará temas de Queen, Violeta Parra y Víctor Jara. Un punto culminante de sus presentaciones será la interpretación del Himno Nacional de Palestina.

Gonzalo Arias tiene particular sensibilidad y cercanía con la causa Palestina. Esto, en gran medida, se debe a que tuvo muchos alumnos Palestinos durante su estadía en Qatar.

“La masacre que sigue ocurriendo no me puede ser indiferente. Con la interpretación del Himno Nacional de Palestina busco realizar un sincero homenaje a todos mis ex alumnos palestinos, y no descarto ir, algún día, a Palestina y tocar el himno en esas tierras”, dijo el guitarrista.

Presentaciones

Gonzalo Arías partirá su ciclo de conciertos el 7 de agosto en el Teatro Municipal de Puente Alto (Av. Eyzaguirre 02115, parad.41, Puente Alto, Región Metropolitana). Su segunda presentación será, el 8 de agosto, en el Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard (Avenida 21 de Mayo, Quillota, Chile).

Su tercera presentación será el 24 de agosto en el Centro Cultural Casona Rinconada (Carretera San Martín 607, Rinconada de Los Andes, Región de Valparaíso). El ciclo culminará el 30 de agosto en el Teatro Municipal de Santa María (Ignacio Carrera Pinto con Carlos Zúñiga) en la V Región.

Los cuatro conciertos serán con acceso gratuito y se realizarán a las 19:00 horas.