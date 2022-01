Cumpliendo los protocolos sanitarios y con alta convocatoria de público presencial, la XXI versión del festival de artes escénicas Antof A Mil 2022 cerró el telón en la capital regional.

Fueron once espectáculos, mediaciones artísticas, nuevas propuestas digitales y diálogos con el público, los que permitieron seguir descentralizando las artes y la cultura.

“Estamos felices de generar experiencias, compartir y celebrar el mes del teatro en la Región de Antofagasta, tuvimos la oportunidad de tener una gran recepción del público y eso nos alienta a seguir trabajando para ser un aporte concreto en la construcción de audiencias dirigidas a un público que repleta los espacios y que colabora en la formación de la identidad de su territorio, sin lugar a dudas fue una experiencia muy enriquecedora para quienes fuimos parte de esta versión”, indicó Carmen Romero, directora ejecutiva de Fundación Teatro a Mil.

“Estamos muy contentos con la respuesta del público. Nos enorgullece bastante haber sido nuevamente parte de Antof A Mil y haber podido entregarle a la comunidad espectáculos de gran prestigio internacional”, indicó Elizabeth Cameron, especialista en Comunidades de Escondida | BHP.

“El Plan Cultural de Escondida | BHP es muy robusto y con él hemos podido potenciar a muchos gestores culturales locales, permitiéndonos entregar espectáculos de primer nivel a la comunidad antofagastina, generando conocimiento, oportunidades y acceso gratuito a la cultura durante todo el año”, agregó Cameron.

Si bien, los espectáculos presenciales de Antof A Mil 2022 finalizaron en la capital regional, aún quedan fechas y entradas disponibles para Mejillones, Calama y Tocopilla. Se trata del estreno de Dios nos odia a todos, obra surgida del programa Territorios Creativos, con el que la Fundación Teatro a Mil busca estimular la creación regional, con una curatoría artística local.

La obra pertenece al Colectivo Primates, dirigido por Alberto Olguín, quien nos presenta un Antofagasta del fines del siglo XIX, en donde una peste arrasa con el puerto mientras sus habitantes suplican a un Dios iracundo que los libre de la calamidad que los está matando. La obra se presentará el 15 de enero en Mejillones, el 18 de enero en Calama y el 23 de enero en Tocopilla.

Con el propósito de llegar a todos los rincones de la región, la programación de Antof A Mil 2022 contempló en esta nueva versión dos obras digitales: Panzer y Melancolía, que fueron seleccionadas por un jurado nacional compuesto por la actriz antofagastina Paola Lattus Ramos, además de destacados artistas como Juan Anania Diez, Pablo Cádiz Poso, Javier Casanga Paz. Camila Montecinos Aguayo y Carla Zúñiga Morales, las que podrán ser vistas por el público a través de la plataforma web hasta el 23 de enero.

Los interesados deben suscribirse a la plataforma y para acceder a la gratuidad, deben usar el código: ANTOFAMIL2022 cuando el sistema solicite el pago.

Antof a Mil 2022: 12 Presentaciones y siete territorios

El pasado domingo 2 de enero se dio inicio a la programación de Antof A Mil con la presentación de la obra Ella lo ama en las Ruinas de Huanchaca, espectáculo bajo la dirección del argentino Daniel Veronese, con la interpretación de los destacados actores nacionales Tamara Acosta, Cristián Carvajal y Álvaro Espinoza en los roles protagónicos, show que congregó y deleitó al público antofagastino en su hito inaugural.

Así mismo, las comunas de Antofagasta y Mejillones vibraron con la puesta en escena de la obra Ayqu Yana, porque los perros negros son más buenos de la compañía La Huella Teatro en coproducción con Teatro de Ocasión, puesta en escena que nace a raíz de una investigación realizada en 2005, acerca de los relatos orales de los mitos y rituales de la muerte en el mundo andino; según una de estas narraciones, la única forma de cruzar el Mar de la Muerte es sobre la nariz de un perro negro.

De igual forma, las Ruinas de Huanchaca fue el escenario de obras imperdibles como La persona deprimida protagonizada por la reconocida actriz nacional Amparo Noguera, obra que narra en tercera persona el devenir de una mujer con depresión patológica; la relación con su analista y con sus padres, que según ella son la base de sus actuales traumas, y el particular método terapéutico propuesto por su analista, llamado “el círculo de ayuda”: un grupo de personas de su confianza que puede llamar en cualquier momento.

La comunidad nortina pudo disfrutar de un espectáculo de música y teatro del colectivo La Patogallina Cauri pacsa, puesta en escena que relata la ceremonia de entierro, descubrimiento y estudios científicos en torno al Niño del Cerro del Plomo, encontrado en 1954 a más de 5.000 metros de altura por tres pirquineros.

La obra va cruzando tres vivencias: el niño y su viaje, los pirquineros y el descubrimiento, la antropóloga y su investigación. Durante la historia aparecen personajes de distintas épocas directamente relacionados a la ceremonia realizada en el extremo sur del Tahuantinsuyu.

La imponente construcción de piedra también acogió las últimas dos funciones presenciales de Antof A Mil 2022 en la capital regional con 31 Minutos: Don Quijote, reconstruyendo el universo del aplaudido programa infantil que se trasladó a la obra de Cervantes en una parodia teatral para niños y adultos que recreó elementos esenciales de la historia, manteniendo algunos de sus aspectos más innovadores: el autor como personaje de la obra y la existencia del libro dentro de la misma novela.

De igual forma, el público de la segunda región disfrutó de una colorida presentación de circo y teatro con la obra Fly me to the moon en el parque Croacia de Antofagasta, como también en la comuna de Peine y San Pedro de Atacama, lugares en donde además se realizó un ejercicio de mediación que rescató las percepciones de los espectadores y generó instancias de reflexión en torno a las artes escénicas.

Obras digitales y videoinstalaciones

La comuna de Antofagasta vivió la experiencia de Guilty Landscapes, un increíble espectáculo oriundo de los Países Bajos, creado y dirigido por Dries Verhoeven, esta instalación de video a gran escala plantea la pregunta de si es posible una conexión personal entre el espectador y los protagonistas de estas crudas realidades. ¿Y si los protagonistas de estas noticias nos miraran directo a los ojos? ¿Qué haríamos?

De igual manera, el público pudo disfrutar de The Walks, una aplicación que les permitió recorrer la ciudad con una nueva e innovadora mirada. Cada historia fue un relato que podría ocurrir en cualquier lugar del mundo: una forma de mostrarnos que podemos estar en cualquier punto del planeta, pero siempre habrá un gesto que nos une a todos y todas como especie humana: caminar. Un ritual cotidiano y antiguo que tiene un nuevo sentido después de la pandemia, en medio de un escenario en el que un parque, un supermercado o el parque por donde usualmente transitamos.

El Festival Antof a Mil es presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP, acogido a la Ley de donaciones culturales, y con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio