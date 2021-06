Mediante redes sociales, un desesperado llamado en ayuda de los trabajadores del espectáculo se viralizó con la urgencia de un desastre en desarrollo. Se trata de la reciente intervención del Sindicato Nacional de Técnicos y Técnicas de Espectáculos (Sinteces) en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, la semana pasada, que terminó con su interlocutora superada por las consecuencias que la pandemia está teniendo en su sector.

“Necesitamos poder volver a trabajar, no sólo porque es el sustento de nuestras familias, sino porque amamos profundamente nuestros oficios, y por lo mismo, no hay frase que nos haya hecho más daño en nuestra historia que aquella que dice ‘Por amor al arte’. Desvirtúa el conocimiento, la experiencia de lo aprendido, e invalida nuestra calidad de trabajadores, y muchas veces, se abusa de ese contenido emocional que está implícito en todo lo que hacemos”, lamentó Daniela Valenzuela, presidenta de la agrupación gremial, ante el asombro de los diputados.

“Nosotros trabajamos para las personas, para despertar las conciencias y virtudes de todos quienes completan nuestra obra como audiencia. Sin ellos no hay arte, no hay espectáculo, no hay conexión, no hay provocación, no hay reflexión. La naturaleza de nuestro trabajo es anónima, porque nuestra misión es crear mundos paralelos de magia para la humanidad, y si nosotros nos vemos, no resulta. Pero no por eso permitiremos que se nos siga invisibilizando como trabajadores”, agregó, ya con la voz entrecortada.

La última parte de la alocución superó las formalidades de una comisión parlamentaria y adquirió ribetes de arenga y catarsis: “Somos parte fundamental de las familias creativas de todos los territorios, y volveremos a trabajar, gracias a su apoyo fundamental, pero esta vez, con dignidad”, dijo, con ojos llorosos.

La secuencia se ha viralizado en redes sociales, donde acumula miles de reproducciones en diversas plataformas. “Me emocioné… Lo que pasa es que la Comisión ha logrado conocer muy bien las cifras los números de desempleo, de la gente que no ha adquirido acceso a los bonos, pero creo que era muy importante que conocieran visceralmente qué es lo que nos está pasando como personas, como trabajadores”, cuenta Valenzuela a BioBioChile.

La realidad del sector es motivo de preocupación en el Parlamento: se estima que el 75% de los técnicos de la industria del espectáculo no tiene acceso al Seguro de Cesantía, instrumento que pudo haber menguado en algo la crisis sanitaria y los efectos del “estallido social” de octubre de 2019.

A su vez, de acuerdo a un estudio realizado por Trama en 2014, el 34,5% de los trabajadores no estaba afiliado a una AFP, hecho que también excluyó a un tercio del rubro de los retiros del 10% para sortear los embates de la pandemia. “Estimamos que esa cifra es hoy mucho mayor”, asegura la presidenta de la colectividad.

En relación a las medidas adoptadas por el Ministerio de las Culturas para esta coyuntura, que anunció el adelantamiento de fondos concursables para así frenar el desempleo de la industria cultural entre cuarentenas y restricciones, desde el gremio aseguran que poco y nada los beneficia.

“Todo lo que ha emanado como plan de contención desde el Ministerio ha tenido que ver con redirigir fondos concursables hacia fondos de emergencia, que el año pasado se otorgaron en base a concursabilidad. ¿Cómo puede ser que en un Estado de Emergencia tengamos que competir?… Es humillante”, cuestiona Valenzuela.

“Ha pasado un año, y que este 2021 volvamos a tener que competir por fondos, en un estado agónico… En la intervención digo que nuestras familias tienen hambre y frío. Eso no es una exageración, es una realidad. Tenemos compañeros a lo largo de todo Chile que no tienen trabajo hace 20 meses. Se han intentado reinventar para sustentar a sus familias, pero por qué tiene que pasar eso cuando hay un Ministerio que tiene a su alcance las herramientas legales y mecanismos para ayudar a las personas, ¿en un estado de excepción?”, dice.

Para el sindicato, una solución viable sería facilitar una “ayuda directa” al rubro, sin instancias intermediarias: “El mecanismo de los fondos y de concursabilidad no tiene impacto para nuestro sector, porque esos fondos están enfocados a creativos y colectivos creadores. No tienen un impacto directo en nuestra realidad”.

Desde el Mincap, aseguran que los fondos apuntan a la empleabilidad de 8 mil trabajadores, pero desde Sinteces recalcan que el sector cuenta con más de 200 mil.

A lo anterior, hay que agregar un dato: las postulaciones de los colectivos artísticos, por las circunstancias propias de la pandemia, están reduciendo sus equipos, lo que influye directamente en la supresión de los cupos técnicos.

“Nosotros queremos poder encontrar nuevas formas de, en este contexto, poder volver trabajar, de poder reabrir las salas. Si convivimos con la apertura de los malls, de los aviones, por qué nuestro sector no ha podrido abrir. Y eso es sólo por inercia del Ministerio, que no ha podido generar ese mecanismo”, sostiene, recordando el ejemplo de los restaurantes que se les permitió operar en veredas y espacios abiertos.

“No queremos que de un día para otro se nos abran las puertas, sino que en este contexto, en esta realidad, veamos la forma de trabajar. En espacios al aire libre, de poder montar escenarios quizás, en lugares abiertos. Somos una industria creativa de por sí, somos las personas que podríamos llegar a crear nuevas formas de trabajar, pero no ha existido voluntad política”, asegura.

Después de decenas de reuniones entre sus afiliados y agrupaciones afines, esta es su propuesta: “Queremos un ‘protocolo único de trabajo’, y que podamos volver a llegar a las personas, porque tanto nosotros como ellos los necesitamos para poder traer de vuelta la cultura a las calles”.