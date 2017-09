"¿Quién es Nick Jonas?": Historia de un padre junto al artista en un avión se vuelve viral

Un padre norteamericano ha protagonizado una curiosa historia que ya se ha vuelto viral.

Todo comenzó cuando el hombre tomó un vuelo en primera clase de Delta Airlines, momento en el que notó que a su lado había alguien que, según pudo comprobar en ese instante, era sumamente famoso.

Según escuchó en el viaje, la persona era nada menos que Nick Jonas. El problema es que él no tenía idea de quien se trataba, por lo que envió un mensaje a su hija, Deanna Hall.

“¿Quién es Nick Jonas?”, escribió a la joven, ante lo que ella contestó: “Un cantante famoso. Lo amo. Era un integrante de los Jonas Brothers”. La respuesta del padre hizo enloquecer a la muchacha: “Está sentado a mi lado en el avión”.

“Envía una fotografía. Tómate una foto con él. Dile que lo amo. Pídele un autógrafo”, señaló la joven, petición a la que su padre, y el propio Jonas, accedió.

Apenas recibió las fotografías, Hall compartió la curiosa historia a través de su cuenta en Twitter. “Cuando tu padre se sienta a su lado en primera clase y no tiene ni idea de quién es”, escribió, en una publicación que ya suma más de 50 mil “retuits”.

When your Dad sits next to Nick Jonas on an airplane and has no idea who is is. pic.twitter.com/dkTH9GwCsn

— Deanna Hall (@deannanicoleh) August 27, 2017