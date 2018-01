El hombre más alto y la mujer más baja del mundo realizan impresionante sesión de fotos

Ella tiene 24 años, mide sólo 62,8 centímetros y pesa cinco kilos, mientras que a sus 36 años él mide 2,51 metros. Ambos son la mujer más pequeña y el hombres más alto del mundo respectivamente, y acaban de protagonizar una campaña publicitaria.

Se trata de la india Jyoti Amge y el turco Sultan Kosen quienes por primera vez se reunieron para efectuar una impresionante sesión de fotos frente a la pirámide de Giza en Egipto.

La Junta de Promoción Turística del país norteafricano tiene como objetivo atraer más visitantes, por ese motivo fotografió a la dupla dispar en la pirámide más antigua de las siete maravillas del mundo, que aún sigue en pie.

Según recoge el periódico español El País, Amge ha participado en varias películas de Bollywood, como se conoce al cine rodado en hindi, y además, viajó a Estados Unidos para probar suerte en la industria de ese país.

En tanto, Kosen viajó en 2010 a la Universidad de Charlottsville (EEUU) para someterse a un tratamiento contra la acromegalia, trastorno generado por una glándula pituitaria que aumenta la producción de la hormona de crecimiento.

La altura de ambos fue corroborada por el libro de récord Guinness, por eso hizo que las imágenes tomadas se hicieran virales rápidamente.

PRETTY COOL, RIGHT?: The world's tallest man, Sultan Kosen, and the shortest woman, Jyoti Amge, visited Egypt's Giza Pyramids on Friday, as part of a campaign which aims to revive the country's struggling tourism industry. pic.twitter.com/TWznLL7oCF

