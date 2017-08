Ex sicario de Pablo Escobar abrirá negocio en Chile

Tras la muerte de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, uno de sus sicarios de confianza, estuvo 23 años en prisión por los más de 300 asesinatos cometidos con sus propias manos y la coordinación de otros tres mil homicidios, según la confesión de él mismo.

Su vida ha estado marcada por la fama y vivió para contarlo a través de libros, redes sociales y el cine. Salió de la cárcel, jurando empezar de nuevo y evitar que se repitieran hechos de violencia tan sanguinarios como los que él mismo protagonizó, informó el periódico La Cuarta.

Fue así como, “Popeye”, apodo que le daban en el Cartel de Medellín, se lanzó de lleno a la vida pública: abrió un canal de YouTube para responder las preguntas de la gente, actuó de sí mismo en la película “Sicario Profesional” y ahora inició un negocio en Chile.

Así surgió la idea

Velásquez se juntó con Jorge “Chino” Miranda, Manuel Palma y Robinson Cruces, del local “El Cartel”, ubicado en el Persa Biobío. En ese lugar es donde venderán poleras y libros que el colombiano, sicario del narco más poderoso de la historia, escribió tras salir de la cárcel.

El “Chino” y “Popeye” se juntaron gracias al contacto que les hizo un artista internacional con el que el primero trabajó hace un tiempo. “Así comenzamos a comunicarnos más seguido”, afirmó.

Fue así como surgió la idea, gracias a internet y la “fama” de John Jairo Velásquez. “Las camisas (poleras) se dieron por todas las frases que yo utilizaba en Facebook, donde me amenazaban de muerte todos los días. ‘A mí que me maten de bala y no de miedo’”, les respondía.

De esa manera, la ropa comenzó a popularizarse y de otros países comenzaron a interesarse hasta llegar a Chile.

El ex sicario de Pablo Escobar brindó una entrevista al diario La Cuarta y aseguró que busca una oportunidad en la sociedad. Respecto a si cree que la sociedad lo ve como un ejemplo, aclaró que “nos ven como una salida a la pobreza. Yo no soy un ejemplo, por mi serie, por todo lo que hago. Éramos más de tres mil sicarios y sólo quedamos cuatro vivos”.

De los rumores sobre la posibilidad de que Pablo Escobar esté vivo o se suicidó, “Popeye” afirmó: “Es totalmente falso. La DEA no come cuentos y le hicieron prueba de ADN. Para quitarle su pistola SIG Sauer 9mm había que matarlo y el coronel Hugo Aguilar lo hizo. Él murió en ese techo y yo lo vi desde la cárcel”.

Además indicó que su “Patrón” no tuvo ningún contacto con Chile ni Augusto Pinochet, en los 80. “Él era de ultraderecha y mi patrón era de izquierda. Nosotros mandábamos droga a Centroamérica y los Estados Unidos. Chile no era un país consumidor de drogas”.

John Jairo Velásquez afirmó que llevar el pan a su mesa de forma honrada, con sus libros, su canal de Youtube y su serie de Netflix lo tiene tranquilo. A los jóvenes que buscan ser como él les aconseja que no vale la pena perder un tesoro que tienen que es su juventud. “Hoy en día no existe la palabra lealtad. Piensa que la cabeza de mi patrón valía 20 millónes de dolares y ninguno de nosotros lo entregó”, explicó.

Actualmente no tiene contacto con ninguno de los otros sicarios, sólo con el hijo de Pablo Escobar. “Mi respeto por él es uno solo. Si yo llegué a ser general de los ejércitos de Pablo Escobar, fue por dos cosas: lealtad y disciplina. Yo le diría que hay una segunda oportunidad después de la prisión (…), pero si él me dice vamos a la guerra, vuelvo con él”, finalizó.

