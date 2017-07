Cajero expulsa alarmante mensaje junto a comprobante: había un hombre atrapado adentro

No se trata de una cámara oculta ni de una broma por el Día de los Inocentes. Esto es completamente real: un hombre estaba atrapado dentro de un cajero automático y logró salir sólo porque envió un mensaje en papel entre los recibos que la gente se disponía a extraer luego de la transacción.

Según constató el medio estadounidense The New York Times, el hecho ocurrió en la ciudad de Corpus Christi, en Texas, Estados Unidos. En específico, en la sucursal del Bank of America que aún no está abierta, pero mantiene su cajero operativo.

El hombre, que se desempeña como reparador de estos aparatos, quedó atrapado luego que ingresara a la habitación de servicio técnico que hay entre el cajero, que da a la calle, y la sucursal. En ese momento se le habría cerrado la puerta de forma irremediable, quedando atrapado en este reducido espacio:

Para peor suerte, su celular estaba en la camioneta que había quedado en plena calle. “Ni podía salir, ni podía llamar a nadie. Pero claro, la gente que pasaba por la calle seguía utilizando el cajero, que sí estaba operativo. Por mucho que gritase, la gente no le escuchaba, así que empezó a colar notas a través de la ranura por la que sale el recibo”, explicó el vocero de la policía local.

Y es que el trabajador, para su fortuna, llevaba un lápiz y unas cuantas hojas que le sirvieron para redactar breves notas pidiendo auxilio. “Por favor, ayuda. Estoy atrapado aquí adentro y no llevo teléfono. Por favor llamen a mi jefe al número (…)”, escribió con una nerviosa caligrafía.

Uno de los clientes del banco le mostró la nota a un policía que pasaba por el sector. Este se lo tomó con bastante humor. De hecho, los oficiales de Corpus Christi hablaron con el medio Kris TV News, quienes publicaron una declaración en video, en inglés, sobre el incidente.

Hear from @CorpusChristiPD Senior Officer Richard Olden about an unusual incident Wednesday afternoon.https://t.co/oEMBi5xQAs pic.twitter.com/SJIOVLwZf7 — KRIS 6 News (@KRIS6News) July 12, 2017

El agente explicó que gritó hacia el cajero y escuchó voces, aunque pensó que “debe ser una mala broma”. De todas formas, llamó al número del jefe y se percataron que todo era real. En ese momento llegaron refuerzos policiales, botaron la puerta y rescataron al aproblemado trabajador.

El portavoz manifestó que “todo el mundo está bien, pero esto es algo que nunca más verás en tu vida, que alguien esté atrapado en un cajero automático. Es simplemente una locura“.