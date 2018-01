¿Cómo deberías negociar el primer sueldo?

Jueves 25 enero de 2018 | Publicado a las 11:47

Sortear de manera exitosa un proceso de selección laboral implica para el interesado no sólo conseguir el puesto, sino también poder alcanzar algunas metas y expectativas, sean éstas de sueldo y/o de beneficios.

Sin embargo, para que esto suceda, es clave contar con cierta información para la eventual futura negociación, que dé pie a un exitoso arreglo. Por ello, un especialista de la Universidad del Pacífico entrega algunas sugerencias para quienes debutan en el mundo laboral.

Con una tasa de desempleo en el Gran Santiago de un 8.2% en diciembre de 2017, es decir, con 264 mil personas desempleadas, ir a entrevistas laborales y hablar sobre el salario es una tarea más difícil aún.

Un escenario que se hace aún más complicado para los jóvenes o para quienes quieren acceder al mercado laboral por primera vez, sobre todo cuando las cifras tampoco acompañan positivamente a estos grupos, tal como se demuestra en la Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago del Centro de Microdatos para diciembre de 2017.

Los datos muestran que hubo un aumento en la fuerza de trabajo en 0,6%, especialmente de aquellos que buscan trabajo por primera vez y que en los últimos 12 meses la tasa de desocupados en los rangos de 20 a 24 años tuvo un aumento del 3.9%.

Sugerencias para el mundo laboral

En este contexto, ¿cuáles son las sugerencias para quienes debutan en el mundo laboral? “Conseguir empleo por primera vez es un desafío que todos de una u otra forma hemos enfrentado pudiendo en algunos momentos sentirnos defraudados por no obtener lo que queremos en un tiempo ideal que nos planteamos.

Sin embargo, debe entenderse que la búsqueda de empleo por primera vez es un proceso que no debe dejarse al azar y que depende principalmente de nosotros mismos”, señala Ricardo L. Guzmán Sanza, profesor de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad del Pacífico.

El experto agrega que quien postula por primera vez debe estar convencido de que tiene algo que ofrecer. “Como su juventud, conocimientos académicos, de tecnología, manejo de idiomas, redes sociales, capacidad de aprendizaje, capacidad de adaptación o ganas e identificación con la empresa”.

“El postulante debe dejar de pensar que no puede ofrecer nada y poner el énfasis en aquellas cosas que lo pueden caracterizar y ser ventajosas en el mundo laboral, así, la realización de cursos, seminarios, prácticas o el destacar las distinciones obtenidas deberán ser reflejadas en los documentos de postulación como el CV”, aconseja.

En esto último, Ricardo L. Guzmán, indica que hay que ser extremadamente cuidadosos en cómo se presenta la información. “Siempre es necesario en el CV entregar datos e información apegados en forma estricta a la realidad, no sobrecargando de datos inútiles que no aportan información, o que a la lectura de los mismos parecen imposibles o poco probables de haber realizado”, explica.

Y agrega que en todo momento, más aún cuando se está comenzando en la vida laboral, debemos guardar estricto apego a las normas éticas, a la honradez de lo que estamos colocando en nuestros antecedentes, y olvidarnos de aquella frase que dice “el papel lo aguanta todo”.

Guzmán asegura que siempre debemos considerar que somos profesionales y destacar sin exagerar lo que hemos hecho. “A veces se reciben curriculums que muestran a estudiantes en prácticas que se han desempeñado como supervisores, lo cual no resulta plausible”, señala.

“Nuevamente es conveniente considerar que estamos dando un paso importante en lo que será el desarrollo de nuestra carrera profesional, por lo cual somos nosotros mismos los llamados a valorarnos y mostrarnos en los procesos de selección, mediante el aporte de los antecedentes curriculares, el dar una buena entrevista con una adecuada preparación y respetar las formalidades en cada una de las etapas del proceso”, dice el profesor.

Un punto de interés es que el postulante debe informarse previamente a la entrevista. “Normalmente debe recabar la información que se encuentra disponible de la empresa a la que va a postular. No hay nada más frustrante para un entrevistador cuando a la pregunta de qué conoce de la empresa a la que está postulando, se contestan generalidades que dan cuenta de un proceso ineficiente de preparación de la entrevista laboral”, destaca.

“El concursante debe seducir, lograr que el entrevistador piense que es la persona que necesita, más cuando se está postulando por primera vez a una posición en el mundo laboral. También debe recabar y conocer información sobre el sector donde trabajará. Por ejemplo si es en un banco, debe tener algunos conocimientos sobre el sector financiero”, aconseja.

Agrega que asimismo resulta importante conocer las rentas que el mercado ofrece para ese tipo de trabajo, en el caso de que éstas no hayan sido publicadas en la postulación, para lo cual existen portales que pueden servir de orientación.

Item sueldo

Por lo que implica la búsqueda y concreción del primer trabajo es que en la mayoría de las ofertas se pide incluir las expectativas salariales, las que siempre deben contestarse, indicando el monto bruto o líquido a percibir, según corresponda.

Y para no equivocarse, hay que saber algunas consideraciones, como el contrastar nuestras expectativas con la realidad laboral y los niveles de renta. “Por supuesto que el sueldo debe servirnos para cubrir nuestras necesidades, pero debe aclararse si ese emolumento será liquido (o sea lo que recibirá cada mes) o bruto, a lo cual hay que descontarles descuentos legales y otros de convenio colectivo, como seguros”, dijo el especialista.

También resulta importante preguntar o aclarar si es un sueldo fijo o variable, dependiendo de algún factor de producción o ventas, o si en el mismo están considerados bonos de algún tipo. Lo importante es tener claridad de cuánto es lo que vamos a recibir mensualmente en forma líquida y, por supuesto, nunca aceptar una propuesta de rentas si no está de acuerdo a nuestras expectativas, sin preguntar si existen posibilidades de mejoramiento futuro ciertas y bajo qué condiciones se podría acceder a ello, o la existencia en la empresa de otros tipos de beneficios que pudieran impactarnos positivamente.

Debe considerar el postulante que también puede averiguar sueldos de puestos similares en el mercado a través de personas que ya estén trabajando, lo que le permitirá tener un antecedente más para decidir si debe aceptar o no una determinada remuneración”, señala el docente de la carrera de Ingeniería Comercial.

Como sugerencia para para manejar los tiempos, la ansiedad y saber si debe responder de inmediato o no, Ricardo L. Guzmán indica que es importante que el postulante debe llevar claro cuáles son sus expectativas de renta y ello basarse en la investigación previa que puede realizar.

Si bien existen ciertos cargos que podrán diferir la respuesta, no es aconsejable no contestar para una persona que está postulando a su primer empleo, pues dará una imagen poco propicia. Eso si no se deben cometer errores como decir que no está interesado en la renta pues lo que quiere es aprender o trabajar, o que desconoce las rentas de mercado.

La etapa de preparación debe contemplar la opción de la pregunta y preparar la respuesta, con eso lograremos no improvisar, no aceptar algo que no queremos o no estresarnos al momento de la entrevista. Debes considerar que tarde o temprano tendrás que recibir su oferta y que deberás estar preparado para ello. Por eso resulta importante el documentarse en portales como www.mifuturo.cl o por medio de personas conocidas que ya se encuentren desempeñando el cargo o cargos similares”, comenta.

Por último, el docente señala que hay otros elementos a considerar, más allá del sueldo. “No todo es renta en la relación laboral entre empresa y empleados. Existen diversos beneficios que aportan a mejorar el bienestar no solo del trabajador sino que de su familia, lo que debe ser valorado en toda su extensión por quien está postulando a ocupar una determinada posición. Así, los convenios múltiples que manejan las empresas, la existencia de departamentos de Bienestar, los días adicionales de vacaciones, los bonos por productividad, la existencia de convenios de salud y educacionales, becas de estudio, posibilidades de capacitación, son algunos de los beneficios que el postulante debe considerar al momento de decidir o no un determinado puesto de trabajo, máxime cuando esto es o será su primera experiencia laboral”, finaliza.