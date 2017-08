8 señales para darte cuenta que tu pareja ya no te quiere

Entablar una relación amorosa sólida es complejo, sobre todo en esta era donde todo parece ir demasiado rápido y casi no queda tiempo para detenerse a pensar en lo que queremos y cómo nos sentimos respecto a nuestra ‘otra mitad’.

De seguro has escuchado en reiteradas ocasiones que es importante, independiente del tiempo que llevas en pareja, mantener siempre encendida la ‘llama’ de la relación. Vivir momentos románticos, compartir aventuras, disfrutar la sexualidad, o simplemente no olvidar jamás esas cosas que los unieron e hicieron que comenzaran a trazar un camino juntos.

Lamentablemente no siempre es así. Duele, es cierto, pero no se puede ignorar. Existen muchas parejas en las que esa llama se apagó hace bastante tiempo y continúan juntos ya sea por costumbre o simplemente por miedo a hacerle daño al otro. No obstante, siempre existen señales que podrían ser un indicativo de que las cosas andan mal o, incluso, que simplemente tu pareja ya no te quiere.

Estas actitudes son prácticamente universales, a ojos de los expertos en estos temas, y es por eso que es vital que estés atento o atenta a lo que está pasando frente a ti, si es que de un momento a otro comienzas a notar cierta distancia o comportamientos extraños. Es importante porque, primero, puede ser que esa persona simplemente tenga un problema que no sepa cómo afrontarlo o que derechamente no sepa cómo terminar contigo.

Para la psicoterapeuta Gabriela Flores, de la Universidad Nacional Autónoma de México, siempre es mejor estar atento y detectar estos síntomas, con el fin de poder tomar una decisión a tiempo y así evitar, en parte, un sufrimiento mayor. “Lo peor es rehuir a la verdad, por temor a perder a la pareja“, afirmó.

La especialista asegura que existen varias señales que podrían revelar que la persona que está a tu lado ya no siente lo mismo por ti. Señales que también comparte el psicólogo especialista en relaciones de pareja, Jeffrey Bernstein, de acuerdo a lo publicado en una columna del portal especializado Psychology Today.

1.- Falta o mala disposición de su parte

¿Siempre está ocupado (a)?¿No arma planes contigo o no te contempla en su rutina? ¿No hace esfuerzos para verte? Probablemente está buscando la forma de escapar de ti.

2.- No está interesado en tus proyectos, intereses y menos en tus problemas

Si has notado que desde un tiempo a esta parte dejó de interesarse en tus cosas, no muestra preocupación ante algún problema que le cuentas, e ignora tus metas y proyectos, es porque de a poco te ha ido sacando de su vida.

Para Bernstein, si en este punto tampoco te devuelve las llamadas en momentos importantes o la comunicación no fluye como antes, también hay que estar atento. “Una persona interesada en ti quiere construir la relación y la comunicación es una parte importante de eso“, aclaró.

3.- Rehúsa o se complica al hablar del futuro

Si llevas un buen tiempo en relación, es probable que en algún momento se hayan proyectado como pareja. Sin embargo, si ahora ya le interesa hablar del futuro y menos de aquellos planes que alguna vez armaron, es una clara señal de que quiere seguir su camino sin tu compañía.

4.- Pelea y se enoja por todo

Las discusiones o peleas son parte de todas las relaciones, sin embargo, lo importante es identificar cuándo vale realmente la pena discutir e ir aprendiendo de aquellos enfrentamientos. Sin embargo, para discutir se necesitan mínimo dos personas, por lo que si este último tiempo has notado que tu pareja se enoja ‘por todo’, destaca tus defectos en todo momento, y te culpa por lo mal que puede estar la relación entre ambos, claramente está buscando excusas para salir de la relación sin sentir tanta culpa.

5.- Olvidó los detalles o simplemente dejó de ser cariñoso

Este punto quizá es el más discutible, puesto que no todas las personas son románticas, detallistas o incluso cariñosas. Cada uno tiene sus formas de vivir una relación y de demostrar el afecto por la persona que quiere, sin embargo, independiente de cuál sea su forma, es importante que pongas ojo si eso ha ido cambiando con el tiempo. A veces la rutina nos pasa la cuenta, por lo que podría tratarse de algo pasajero. ¡Convérsalo!

6.- Evita invitarte a panoramas con su grupo de amigos o familia

Si antes no tenía problemas para invitarse a ciertos encuentros con su grupo de amigos y paulatinamente dejó de hacerlo hasta el punto de no involucrarte en ninguno de sus planes con éstos, algo pasa. Si comienza a verlos más que a ti o te exige constantemente que le des espacio, siendo que no se ven tan seguido ni comparten tanto como antes, da para pensar.

Bernstein, en tanto, aseguró que si él o ella ya no te involucra en su vida con otros (amigos y/o familiares) eso refleja lo poco involucrado que está contigo. Si de un momento te dejó de considerar y esto se ha extendido por varios meses “es una señal de que su relación no se mueve en la dirección correcta“.

7.- Si dejó de compartir su ‘mundo interior’ contigo

Todos somos diferentes a la hora de comunicarnos. En ese sentido hay quienes les resulta más fácil hablar de sí mismos y otros se toman su tiempo. No obstante, si llevan varios meses de relación, o incluso años, y esta persona que acostumbraba a contarte de su vida dejó de hacerlo, es una señal de que algo pasa. Para el psicólogo es claro: “Si ha dejado de hablar sobre sí mismo, esto también significa que no está realmente interesado en ti. Cuando una persona comparte sobre sí misma, te está invitando a su mundo, porque ve en ti ese potencial de que podrías convertirte en una parte de él, pero si nunca lo ha hecho o dejó de hacerlo, algo no anda bien“, sentenció.

8.- La intimidad se ha ido

Por último, y un punto no menor, es el tema de la intimidad. De acuerdo a la bloguera Gei Moore, una señal importante es cuando la intimidad dejó ser importante para uno de los dos. Esto porque más allá de la periodicidad con que se tienen relaciones sexuales, estos encuentros son importantes entre dos personas que se preocupan entre sí. Es por eso que es vital mantener viva la pasión, pese a lo extenuante que puede ser la rutina. Si la otra persona ha perdido ese interés o te evita, es una clara señala de que algo anda mal, así que al menos, convérsalo.