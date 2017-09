Conoce el estado de solicitud de permisos para eventos de Fiestas Patrias

De los 22 permisos solicitados para organizar eventos masivos en la Región Metropolitana con motivo de las Fiestas Patrias, sólo dos han logrado la debida aprobación.

Así lo informaron este lunes autoridades de la Intendencia Metropolitana, de la Superintendencia de la electricidad y la Seremi de Salud, quienes dieron a conocer el “Semáforo de Cumplimiento”, que mide los avances de los permisos sanitarios y de seguridad.

Son 19 los eventos que aún no cuentan con la autorización, de los cuales 11 se encuentran en el color rojo, pues aún mantienen entre nueve y 17 requerimientos pendientes, mientras que 8 permisos están en el color amarillo, con uno a ocho requerimientos por resolver. En tanto, un evento ya fue suspendido.

Los únicos eventos que, hasta el momento, lograron instalarse en el color verde son Chile Lindo en el Parque Bicentenario de Vitacura y el Circo Lo Barnechea en el ex Craighouse School. Ambos fueron realizados el fin de semana recién pasado.



“O la fiesta es segura o no habrá fiesta. No nos temblará la mano para clausurar al que no cumpla”, advirtió el intendente Claudio Orrego, quien realizó un llamado a que la ciudadanía actué como un ente fiscalizador en aspectos como sistemas electrónicos, estructuras y alimentos.



Revisa aquí el estado de los eventos autorizados y pendientes.