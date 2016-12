Alcaldesa de Hualpén clausura dos empresas areneras por funcionamiento irregular

La alcaldesa de Hualpén, Katherine Torres, acudió esta mañana junto a la fuerza policial para proceder a la clausura de dos empresas areneras por funcionamiento irregular en el sector Costanera.

Torres indicó que estas empresas han trabajado por cerca de 12 años y que a las arcas municipales no ha llegado un peso por esta actividad económica.

Las empresas operaban “sin los pagos de derechos de extracción de áridos, no tienen las autorizaciones de la Dirección de Obras Hidráulicas, no tienen el servicio de Evaluación Ambiental. Tal como dije el día que asumí, no permitiremos que empresas operen de forma irregular en nuestra comuna”, dijo la alcaldesa.

Con presencia de Carabineros se procedió a la colocación de letreros de clausura y candados en dependencias de Tridente Limitada e Ingenierías Sanhueza Limitada.

Las empresas clausuradas, si quieren regularizar su situación, deberán realizar trámites ante el municipio.

Según la Dirección de Administración y Finanzas del municipio, por concepto de pago de derechos de extracción de áridos, la deuda total llega a 517 millones de pesos, algo que de acuerdo a Torres habría sido avalado por parte de los periodos de los alcaldes Rivera y Lagos.

Este fue uno de los motivos que justificó la destitución de siete concejales de la comuna por notable abandono de deberes y por no fiscalizar a la anterior administración.