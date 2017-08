Acusan aumento explosivo de contagios de Hepatitis A en La Araucanía

Un aumento del 86% registra el contagio de “Hepatitis A” en La Araucanía, al comparar las cifras de este año con las de 2016.

Dicha enfermedad es una infección hepática que produce la inflamación del hígado y se transmite principalmente por la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas por las heces de una persona infectada. También se puede contafiar entre personas en lugares donde la higiene no es adecuada o se carece de agua potable.

Según el seremi de Salud Carlos González, del total de los casos detectados, un 80% corresponde a contagios por vía alimentaria y un 20% debido a prácticas sexuales.

Las comunas con mayor número de casos son Temuco, Padre Las Casas, Ercilla, Angol y Renaico, las que en su conjunto concentran el 75% de los casos.

En cuanto a la Hepatitis B, el número de casos se mantiene constante, con 14 casos en 2017 y un total de 96 en los últimos 5 años. Se observa que el grupo de 20 a 40 años de edad es el que registra el mayor número de casos.

En Hepatitis C se han registrado 3 casos el 2017 y 49 en los últimos 5 años. Del total de casos, se observa que la mayoría de ellos pertenece a personas de 50 años o más.

Las diferencias entre las Hepatitis A, B y C son muy notables. Mientras la Hepatitis A no es mortal (salvo que acabe provocando insuficiencia hepática aguda) y se suele pasar sola siguiendo unas sencillas recomendaciones como guardar reposo e hidratarse, las hepatitis B y C conllevan un alto riesgo de muerte por cirrosis y cáncer hepático.

La primera se contagia por contacto con las heces de una persona infectada con el virus de la Hepatitis A, mientras que las dos últimas se transmiten por medio de la sangre.

Entre estos dos tipos de hepatitis, B y C, también existen diferencias: la hepatitis B tiene vacuna desde 1982 y la única manera de prevenir la hepatitis C es evitar entrar en contacto con la sangre de las personas infectadas, pero no tiene cura en la actualidad.