Operación Huracán: Gobierno indagará posible tráfico de armas de Argentina a La Araucanía

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, confirmó que viajará a Argentina para recabar antecedentes sobre un posible tráfico de armas desde ese país a La Araucanía. Aleuy, además, se reunirá con la ministra de Seguridad Nacional de ese país, Patricia Bullrich, en el marco de las indagatorias que realiza el Gobierno chileno tras los resultados de la Operación Huracán.

El armamento en cuestión, que 2 personas habrían compartido a través de WhatsApp, serían 6 escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas, 2 fusiles, alrededor de 250 cartuchos de escopeta, 550 balas calibre 38 milímetros y 84 balas calibre 9 milímetros. Ambos están siendo investigados por su presunta responsabilidad en ataques incendiarios en La Araucanía.

Tanto las armas como las municiones habrían de llegarles el 15 de agosto desde Argentina, según se desprende de los mismos mensajes.

De esta forma, y a modo de perseguir esta arista, Aleuy oficializó durante la jornada del lunes su viaje a la nación trasandina.

“Nosotros queremos saber si la policía argentina tiene suficientes antecedentes para que esta afirmación que se ha hecho sea verídica o no. Yo no conozco los procedimientos judiciales argentinos, pero me imagino que podremos recabar alguna información al respecto“, sostuvo el subsecretario.

Además, La Moneda confirmó ayer que se coordinó con la Justicia el inicio para hoy de la audiencia de preparación de juicio oral, en la causa en que 4 individuos están acusados desde hace 14 meses de quemar una iglesia en Temuco.