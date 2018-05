Al menos 11 muertos por ataque a sede de la Comisión Electoral en Libia

Un ataque registrado este miércoles contra la sede de la Alta Comisión Electoral Libia (Hnec), en Trípoli, dejó 11 muertos y dos heridos, informó el gobierno.

“Hay m√°rtires y heridos. Todav√≠a estamos en el lugar”, a√Īadi√≥ la fuente bajo anonimato, sin dar detalles sobre el n√ļmero de v√≠ctimas o de los atacantes.

Seg√ļn algunos testigos, todav√≠a se escuchaban disparos en los alrededores de la sede, desde donde se eleva una humareda negra.

The Libya Observer, en tanto, informó que al menos tres guardias murieron en este incidente, sobre el cual hay diferentes teorías. Se dice que serían atacantes suicidas, pero también que lanzaron artefactos explosivos.

Update: Three security guards were killed in the suicide attack on the High National Elections Commission. The identity of the attackers is yet to be known. pic.twitter.com/Fjd0nIn7Hb

