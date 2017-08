Mónica Godoy confirmó discriminación entre actores durante sus primeros años en TVN

Son muchos los mitos y leyendas que circulan en torno a las áreas dramáticas de los canales chilenos. Y es que durante años, fueron una de las principales fuentes de ingresos para las televisoras.

Uno de los más comentados es la supuesta discriminación que habrían ocurrido entre los actores titulado y quienes no lo eran. Este rumor fue confirmado por la actriz Mónica Godoy, quien aseguró que al inicio de su carrera vio esta situación.

Godoy debutó en televisión en 1996 en la teleserie Sucupira, donde interpretó a una estudiante de biología marina que llegó al lugar para realizar su tesis profesional. Poco a poco fue cautivando al público, especialmente a los hombres.

La actriz egresada de la Uniacc, dijo que algunos de sus colegas no veían con buenos ojos que alguien que no era actor titulado pudiese trabajar junto a ellos.

“Sí, había discriminación con los que no habían estudiado teatro. Por lo menos en el 7. El 13 era distinto, entraban más de modelos, como la Claudia Conserva. Cuando yo empecé ‘Sucupira’, el 7 era más heavy en eso”, contó en el program Mentiras Verdaderas.

Pero el problema no era sólo de los actores, sino que también de los directores, quienes eran mucho más estrictos con ellos. “Le pasó a muchas actrices de los 90 que trabajamos en TVN, no en Canal 13 que era un poco más abierto en ese sentido. Pero el 7 no era así, cuando estaba comandado por Sabatini, no era así. Te preguntaban ‘¿Tú dónde estudiaste? ¿Y cuántos años estudiaste? ah, ¿ no terminaste?’ “, agregó.

No obstante, los estudios no fue el único tema, pues también el hecho de ser guapa le jugó en contra ya que “se pensaba que si eras bonita o guapo no podías ser tan buen actor”.

“Había una cosa como que uno se tenía que ‘afear’ un poco. Andar a cara deslavada. Era un poco así. Lo vivimos muchas actrices, no solamente yo”, finalizó.

Recordemos que por estos días la actriz está dedicada al teatro y pronta a estrenar la obra “Los vecinos de arriba”, una comedia donde compartirá escenas con Luciano Cruz-Coke, Catalina Guerra y Cristián Riquelme.