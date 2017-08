Ex participante de "La Granja" reapareció en capítulo de "Irreversible"

Anoche, Canal 13 emitió un nuevo capítulo en horario prime de “Irreversible“, el show de historias criminales de Carlos Pinto. El episodio, titulado “Obsesión“, tuvo como protagonista a una peluquera que termina matando a su hijo con un martillo, y dejando a otro con graves secuelas motoras de por vida. Sin duda, una de las historias más cruentas en lo que va del ciclo.

La narración ahondaba en un matrimonio chileno común y corriente, el cual va siendo afectado por los celos intempestivos de la susodicha peluquera cuando su esposo conoce a una profesora de danza árabe.

Desbordada por la situación, la peluquera se vuelve loca y se acrimina con sus hijos, en una escena macabra. Al final, es el propio sobreviviente a la masacre, su hijo, quien termina denunciándola a los detectives de la PDI.

La trama mantuvo en vilo a los espectadores que no dejaron pasar un llamativo “dato pop” ligado al capítulo: la encargada de interpretar a la profesora de danza árabe fue Eileen Aguilar, exparticipante del reality show “La Granja” y exconductora de “Cubox“, ambos programas de Canal 13.

El detalle no pasó desapercibido por las redes sociales que de inmediato comentaron la aparición de la rubia, esta vez mostrando su veta actoral que también lució en la teleserie “20añero a los 40” en 2016. Aquí algunos de los comentarios.

Ex #LaGranja y #Cubox Eileen Agulilar protagonista en #IrreversibleObsesión pic.twitter.com/HdGO1BH6xt

Díganme que no estoy loca y es la ayleen (no se escribia asi) del reality !! El longi estaba enamorao de ella !! O no?#IrreversibleObsesión

— Manu🦄 (@Manu_Manriquez) August 2, 2017