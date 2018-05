Ex chica reality Aynara Eder acusa a otro director de Canal 13 de acoso sexual

Tras las denuncias de acoso sexual de siete mujeres contra el director Herval Abreu, han seguido apareciendo víctimas de otros casos que decidieron alzar la voz y contar su historia.

Una de ellas fue la ex participante de Doble Tentación Aynara Eder. En el programa de trasnoche The Lao, del canal VIVE, la modelo reveló que fue acosada por Carlo Pontiggia, el director de Directo al corazón, la exitosa sección del matinal Bienvenidos, de Canal 13.

Eder asegur√≥ que tras enterarse la historia de Abreu (a quien conoci√≥ en Soltera Otra Vez y con quien nunca tuvo un problema), decidi√≥ contar su propia experiencia con el tema. ‚ÄúYo viendo esto el fin de semana pasado -lo que pas√≥ con Herval-, se me prendi√≥ la ampolleta y dije: ‚Äė¬Ņpor qu√© nunca hice la denuncia de lo que me pas√≥ a m√≠?‚Äô. Claro, cuando uno ve desde afuera el tema y dice ‚Äė¬Ņpor qu√© no habl√≥?‚Äô, ‚Äėqu√© es tonta‚Äô, ‚Äė¬Ņpor qu√© no dijo nada?‚Äô, y claro, porque hay un poquito de miedo (sic)‚ÄĚ, sentenci√≥.

La ex chica reality asegur√≥ que un d√≠a cuando fue al canal a buscar su pago mensual, Pontiggia se le acerc√≥ y le dijo: “Aynara, conversemos, porque tengo que hablar contigo de un proyecto”.

El hombre la invit√≥ almorzar y ella acept√≥. ‚Äú‚Äė¬ŅAlmorzamos por ac√°?‚Äô, le pregunt√©. ‚ÄėNo, por el canal no. Conozco un lugar mejor‚Äô, me dijo. ‚Äė¬ŅD√≥nde?‚Äô. ‚ÄėNo, por ac√° cerca, vamos, si tengo reserva‚Äô. ‚ÄėAh, ya‚Äô. Dej√© el auto afuera. Me sub√≠ a su auto y se empez√≥ a alejar mucho‚ÄĚ. record√≥.

“‚ÄėPero ya nos estamos alejando mucho. ¬ŅPara d√≥nde vamos?‚Äô. Y se meti√≥ por Mar√≠n"(…) Y entra al motel m√°s conocido‚ÄĚ, coment√≥. “Entra y, sin verg√ľenza, se estaciona. ‚ÄėLe digo ‚Äė¬Ņqu√© hacemos ac√°?‚Äô. Me dice ‚Äėno poh, vamos a conversar‚Ķ‚Äô Y a m√≠ justo me llama mi mam√° por tel√©fono. Aprovecho la instancia y contesto. √Čl se baja como a anotarse, con la puerta abierta del auto”, explica.

‚ÄúY yo, en ese momento que √©l entr√≥, saqu√© una foto al auto, la patente, y por el estacionamiento empec√© a gritar ‚Äė√°brame la puerta del port√≥n‚Äô”, dijo. Una vez que un empleado del motel le abri√≥ la puerta, ella sali√≥, tom√≥ un taxi y se fue. “Y √©l, desesperado despu√©s, me escrib√≠a ‚Äėdisc√ļlpame, perd√≥name, por favor, no digas nada‚Äô‚ÄĚ, asever√≥.

El protocolo

BioBioChile tom√≥ contacto con Canal 13, pero la empresa a√ļn no se ha referido al tema, aunque hace s√≠ aclararon el protocolo que existe dentro de la estaci√≥n para lidiar con este tipo de situaciones.

Seg√ļn se√Īalaron, existeun instructivo de Procedimiento de denuncia, investigaci√≥n y sanci√≥n del acoso sexual, al que acceden los trabajadores en la intranet de la televisora.

En él se especifica que quienes hayan sido víctimas de acoso o abuso, deben contactarse con la Dirección de Personas, y entregar la información. Mientras que quienes tengan una relación civil con el canal, deben hacerlo a través de la Contraloría.

“Tras el tema de Herval Abreu, se ha reforzado la importancia de abordar en los equipos no s√≥lo los procedimientos y canales de denuncia, sino que tambi√©n la tolerancia cero del canal frente a temas de abuso y malas pr√°cticas. A los equipos de programas se les ha dado orientaciones sobre c√≥mo abordar el tema para no re-victimizar a qui√©nes lo han vivido”, agregaron.

“El canal dispuso adem√°s sic√≥loga para quien precise contenci√≥n y se ha enfatizado la importancia de denunciar para poder apoyar, investigar y sancionar. A las jefaturas se les ha solicitado abordar cara a cara este tema para comprometer a cada uno de nuestros colaboradores en la necesidad de denunciar”, finalizaron.