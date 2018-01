La desgarradora historia detrás de "Zombie", el éxito más famoso de The Cranberries

Martes 16 enero de 2018 | Publicado a las 10:11

Era 1994 y Dolores O’Riordan sólo tenía 23 años cuando escribió uno de los grandes éxitos de su carrera junto a The Cranberries: Zombie.

Con un potente coro y un robusto estribillo, la intérprete recogió una de las historias más dolorosas de su país, para plasmarla en una canción en forma de protesta.

Pues, según contó la artista en distintos medios, la letra de Zombie está basada en los constantes episodios de violencia bélica vividos en Irlanda del Norte, en especial en un atentado perpetrado por el IRA (Ejército Republicano Irlandés) en 1993.

Era 20 de marzo y el ejército decidió lanzar una bomba en Warrington que terminó con la vida de dos niños: Jonathan Ball (3) y Tim Parry (12). Esta historia impactó profundamente a la artista, quien escribió la popular canción, plasmando su enojo y tristeza.

En tanto, este es el primer sencillo del segundo álbum de The Cranberries, No Need to Argue, y llegó a los primeros lugares en distintos países, obteniendo el premio de Mejor Canción en los MTV Europe Music Awards de 1995.

En el videoclip, dirigido por Samuel Bayer y producido por Doug Friedman, la fallecida cantante aparece cubierta de dorado y rodeada de niños, en donde además se pueden ver imágenes en blanco y negro de soldados ingleses en Irlanda del Norte, y más infantes corriendo por las calles. El video se convirtió en uno de los más reconocibles en la década de los 90 y todos los tiempos, siendo nominado por MTV a Mejor video de Rock Alternativo.

Hay que recordar que Dolores O’Riordan murió este lunes en Londres a los 46 años y que la causa de su deceso aún no ha sido dada a conocer.

