Carolina Molina vuelve a responder por su criticado vestido en los Copihue de oro

Han pasado casi dos meses desde la ceremonia de entrega de los Copihue de oro, pero la cantante Carolina Molina sigue dando explicaciones por su elección de vestido de ese día.

Tras la ceremonia, la llamada “Racherita” fue sumamente criticada por los diversos comentaristas de moda, quienes aseguraron que su look no era el adecuado para ese día. Ante eso, ella salió a defenderse inmediatamente, pero no conforme esta semana volvió a tocar el tema.

Recordemos que la ex participante de Rojo (TVN) asistió al evento realizado en noviembre en Movistar Arena, usando un vestido asimétrico, que por un lado parecía ser una especie de body satinado negro y por el otro, una tela brillante con estampado animal print plateado. Además, usó aplicaciones brillantes alrededor de sus ojos, formando una especie de antifaz.

“Aquí está el famoso vestido jajaj, para que vean Amiguitos. Mi vestuarista (no diseñador) de México me dijo: ‘Yo sólo quise imitar un vestido de otra artista que fue muy aclamado alguna vez’“, comenzó a decir la artista haciendo referencia al diseño usado por la cantante Ciara en los premios Grammy.

“Parece que los “especialistas” de moda de Chile no saben investigar o no quieren trabajar porque sólo se limitaron a decir que había sido un Invento raro mio! Pf”, agregó.

La cantante ya se había defendido de las críticas en el programa Mujeres Primero de La Red. “Siendo súper honesta no es algo que me haga más o menos persona. La moda no tiene que ver con mi carrera, no sé si ellos logran entender que yo tengo una carrera de cantante”, afirmó. “Tengo la libertad de ponerme un frutero en la cabeza si quiero, es mi volá artística, no tengo por qué ser un ícono de belleza para nadie”, dijo.