Por primera vez Star Wars contrata a una mujer como segunda directora

En el √ļltimo tiempo ha surgido un fuerte debate en Hollywood respecto a la desigualdad de g√©nero que existe en la industria del cine. No s√≥lo hay muy pocas mujeres en los cargos m√°s importantes, sino que adem√°s ganan menos que sus pares masculinos.

Por ello es que el gesto que realiza ahora Lucasfilm -de Disney- cobra relevancia: por primera vez contrató a una mujer para que sea directora de la segunda unidad de una película de Star Wars.

La directora de la segunda unidad trabaja mano a mano con el director o directora de la primera unidad, quien al final es el nombre principal que vemos en los cr√©ditos como “director/a” de la cinta.

Usualmente, el director/a de segunda unidad se encarga de liderar a un equipo de producción para grabar escenas secundarias de la película, mientras que el director/a principal se ocupa de llevar a cabo las secuencias principales con los actores protagonistas.

El beneficio es que como ambos trabajan de manera paralela, un filme puede ser terminado en menor tiempo.

En este caso, Victoria Mahoney es la cineasta elegida para ser la directora de la segunda unidad del Episodio IX. Ella trabajará junto al director de la primera unidad, J.J. Abrams, quien también encabezó el Episodio VII РEl despertar de la Fuerza.

Ava DeVernay, directora de Un viaje en el tiempo (2018), lo anunci√≥ a trav√©s de su cuenta en Twitter, donde public√≥ una foto de Mahoney junto a Abrams y escribi√≥ “estoy feliz de compartir estas noticias hist√≥ricas. Una mujer de raza negra dirigir√° historias de una galaxia muy, muy lejana. Director de primera unidad, J.J. Abrams. Directora de segunda unidad, Victoria Mahoney”.

Happy to share this historic news. A black woman directing stories in a galaxy far, far away. First unit director #JJAbrams. Second unit director @VictoriaMahoney. #StarWarsE9 #StarWars pic.twitter.com/s689jv9I4u — Ava DuVernay (@ava) April 17, 2018

Ahora, Mahoney es la mujer que ha tenido un cargo más alto en el área de Dirección en la saga. Antes que ella, lo más alto que habían llegado las cineastas femeninas en Star Wars era a ser asistentes de Dirección, informa el portal sobre tecnología y entretención Cnet.

Respecto a su logro, Mahoney agradeció a J.J Abrams por darle la oportunidad y afirmó que se sorprendió por la reacción de los fans.

“Esper√°bamos que las noticias de hoy (martes) tuviesen un impacto apropiado, pero no est√°bamos preparados para este nivel efusivo de apoyo. Narradores del mundo, que est√©n tratando de decidir si comer√°n o le pondr√°n gasolina al auto para su entrevista de trabajo de ma√Īana, esto es por nosotros”, dijo, a√Īadiendo un enlace a la canci√≥n If I Can Dream (Si puedo so√Īar) de Elvis Presley.

We hoped today's news was appropriately impactful but we couldn't possibly have prepared for the outpouring of joyous support.

Storytellers out there, stuck deciding btwn putting food in your belly or gas in the car for tmrw's job interview, this 1s 4u. Xxhttps://t.co/ptRybnzubi — Vic Mahoney (@VictoriaMahoney) April 18, 2018

Trabajos previos de Victoria Mahoney como directora incluyen episodios de muchas series de televisi√≥n, entre ellas Misfits (piloto, 2017) y Grey’s Anatomy (2016), y la pel√≠cula Yelling to the Sky (2011), protagonizada por Zo√ę Kravitz.

El Episodio IX de Star Wars, cuyo nombre oficial a√ļn no ha sido anunciado, est√° programado para estrenarse en diciembre de 2019.