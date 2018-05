El huevo de "gallina feliz" busca irrumpir en un mercado lejano a la tendencia europea

La producci√≥n de huevos en Chile alcanz√≥ un r√©cord de mil millones de unidades en el primer trimestre de este a√Īo, creciendo 6% en 12 meses, de acuerdo a un informe de la Asociaci√≥n Chilehuevos. En tanto, la producci√≥n de huevos de gallinas libres se duplic√≥ en un a√Īo, representando actualmente un 2% de la producci√≥n total.

Es este nuevo √°mbito de la producci√≥n el que enfrenta un escenario auspicioso para la industria, pero a la vez incierto, ya que en Chile al igual que est√° ocurriendo en pa√≠ses desarrollados, en pocos a√Īos podr√≠a requerirse contar con un gran n√ļmero de av√≠colas -o sus porcentajes- que provean huevos de gallinas libres contando con sistemas de producci√≥n de est√°ndares europeos, certificados.

Esto, ya que algunos gobiernos como el francés y decenas de marcas multinacionales de alimentos han establecido un compromiso mundial en cuanto a que elaborarán sus productos solo con este tipo de huevo (Kraft Heinz, McDonald’s, Burger King, Starbucks, P.F. Chang’s, Aramark, Sodexo, Accor Hotels, Intercontinental Hotels Group, Marriott, Hilton, Bimbo y Nestlé, entre otras).

Realidad chilena ante países desarrollados

Actualmente la mayoría de las avícolas que cuenta con producción de huevos de gallinas libres trabajan con el sistema freerange (aves libres en el campo).

Pero en pa√≠ses desarrollados como Holanda, Dinamarca, Inglaterra y Alemania, solo existe la producci√≥n libre de jaula, con sistemas como el ‚Äúaviario de puertas abiertas‚ÄĚ, equipo cerrado que mantiene libres a las aves y que tiene todos los elementos para que √©stas puedan desarrollar su comportamiento natural, pero que adem√°s controla mejor su estado y salud, defendi√©ndola de enfermedades, depredadores y previniendo accidentes.

En Chile la Av√≠cola Coliumo, empresa de la regi√≥n del B√≠o B√≠o, bajo su nueva marca Huevos La Castellana, lanzar√° en junio a la venta los primeros huevos de gallinas libres criadas en aviario de puertas abiertas de √ļltima tecnolog√≠a. Se trata del plantel m√°s moderno de Latinoam√©rica y que ser√° abastecido en un 100% con energ√≠a solar.

La idea de crear este proyecto fue de Antonia Reyes, veterinaria, actual gerenta de producci√≥n de La Castellana e hija de Felipe Reyes gerente general de Coliumo. Ella estudi√≥ en distintas empresas reconocidas en Europa y Estados Unidos sobre esta industria y transmiti√≥ a su familia la relevancia de adelantarse a los cambios que pronto vendr√°n. Una de sus ofertas de valor, seg√ļn aseguran, es que tendr√°n precios competitivos ya que apuestan por ampliar la cobertura de este mercado en Chile.

Erika Blair, especialista en sistemas aviarios de vanguardia, quien trabaja en la empresa Big Dutchman en Estados Unidos y visit√≥ Chile, asegur√≥ que ‚ÄúEuropa ya es libre de jaula en cuanto la producci√≥n de huevo. Estados Unidos tambi√©n avanza fuertemente en esa l√≠nea. Para 2020 muchas marcas establecer√°n su negocio solo en base a este tipo de huevo‚ÄĚ.

Ignacia Uribe, gerente de pol√≠ticas del Departamento de Animales y Producci√≥n de Humane Society International (HSI) en Chile -fundaci√≥n internacional sin fines de lucro que promueve la protecci√≥n animal- dijo: ‚ÄúEl bienestar animal responde a un inter√©s social no solo por parte de los consumidores, son muchas las compa√Ī√≠as que en respuesta a sus compromisos √©ticos, est√°n sum√°ndose a estas iniciativas. Su compromiso va a derivar en que, quienes le venden huevos, cambien su sistema productivo. Los productores no van a cambiar si no tienen el incentivo de las empresas que les compran‚ÄĚ.

El consumidor dispuesto a pagar el costo será quien regule la producción

Patricio Kurte, gerente general de la Asociación Gremial de Productores de Huevos de Chile -ChileHuevos- felicitó la iniciativa de Avícola Coliumo, uno de sus asociados, y dijo que es un error pensar que ellos son contrarios a este tipo de innovaciones.

“Este aviario ya es industrial, cambia el esquema de lo existente en Chile en este tipo de producci√≥n, por s√≠ s√≥lo es posible que duplique las cifras existentes hasta ahora. Tal como ellos tienen ese proyecto, que comenzar√° a producir para la venta en junio, hay varias marcas de empresas que est√°n preparando los suyos”, agreg√≥.

Sin embargo, ChileHuevos recalc√≥ que los huevos de gallinas libres hoy “responden s√≥lo a una alternativa para el consumidor, a un segmento espec√≠fico del mercado”. “La posici√≥n de la industria es que se producir√°n los huevos que nos pida la gente”, precis√≥.

Lo anterior, porque los costos de producción de este tipo de huevos es mayor a los costos habituales de gallinas enjauladas y por tanto el valor de venta es también más alto. Este costo, como ha pasado con otras iniciativas como los huevos fortalecidos con vitaminas, puede limitar la producción.

Respecto a la posible presión que grandes marcas puedan imponer a los productores chilenos en el futuro, Patricio Kurte aclaró que la producción de huevos chilena se destina sólo en un 10% a productos industriales, por lo que dicho escenario no bastaría por sí sólo para cambiar la realidad avícola nacional, que se destina en altos porcentajes al consumidor de ferias, vegas y similares.

“Lo importante es que todos los productos de afiliados tienen que buscar el objetivo de mantener siempre la inocuidad, ser libre de pat√≥genos, producirse con cuidado ambiental, y cubrir el bienestar animal. Contrariamente a lo que se pueda pensar, ese bienestar no tiene que ver √ļnicamente con el sistema de producci√≥n, independiente de donde est√© la gallina hay criterios objetivos del mundo cient√≠fico que habla de las distintas condiciones”, asegur√≥ el gerente de ChileHuevos, quien culmin√≥ afirmando que la composici√≥n de un huevo u otro -prote√≠nas, vitaminas y minerales- es la misma, debido b√°sicamente a que las gallinas tienen la misma alimentaci√≥n.