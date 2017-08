Microsoft anuncia el regreso de Age of Empires tras 12 años: revisa el primer adelanto

La espera de 12 años finalmente terminó para los amantes de Age of Empires: Microsoft anunció este lunes el regreso de la icónica y aclamada saga.

En el marco de la Gamescom, la compañía reveló que está trabajando en Age of Empires IV para Windows 10, el que será el primer juego de la franquicia desde 2005.

Relic Entertainment será la desarrolladora de este título, reemplazando a Ensamble Studios que cumplió con esta función en las primeras entregas, pero que dejó de operar definitivamente en 2008.

Por el momento no se conocen mayores detalles del proyecto, aunque el anuncio vino acompañado de un adelanto en el que podemos ver variadas ilustraciones de las épocas históricas que hemos podido recorrer a lo largo de la saga.

Durante la Gamescom, Nintendo presentó oficialmente el primer adelanto de su esperada SNES Mini, consola que continúa con la tendencia retro de la exitosa NES Mini.

Esta consola incluirá 21 juegos previamente instalados, entre los que aparecen clásicos como Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario Kart, Super Metroid y F-ZERO, entre otros.