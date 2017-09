Cabify desmiente a Uber por no aceptar tarjetas de débito: "Nosotros sí pagamos impuestos"

Luego de que la empresa de tecnología asociada al transporte Uber indicara a BioBioChile que por su naturaleza están imposibilitadas de aceptar pagos mediante tarjeta de débito en Chile, su principal competidor, Cabify, salió a desmentirlos indicando que ellos sí disponen del servicio en las mismas condiciones.

Según Uber, el pago con tarjetas de débito no es posible, argumentando que por norma las empresas de tecnología no están autorizadas a realizar este tipo de cobros ya que no pueden ingresar un pin (clave). Por ello seguirán adelante con el cobro en efectivo y analizan sumar otros medios de pago.

Ante estas declaraciones, el gerente general de Cabify, Agustín Guilisasti, respondió a BioBioChile a través de un comunicado que como empresa ellos llegaron a un acuerdo con Transbank para implementar el pago con tarjeta de débito, actualmente en vigor para sus clientes.

“Para alcanzar a las personas que no tienen tarjetas de Crédito y evitar el efectivo hicimos una alianza con Transbank, creando la categoría Cabify Débito, donde todos los autos portan una máquina POS (de cobro) para que los usuarios puedan pagar con su tarjeta de débito, incluyendo la cuenta RUT”, aseveró el ejecutivo.

Más aún, la firma con sede en España remarcó las críticas que se han lanzado contra Uber respecto a la forma en que tributan en Chile, lo que incluso ha llamado la atención del Servicio de Impuestos Internos. “(El débito) es una solución que sí podemos implementar producto que nosotros contamos con operación en Chile y pagamos nuestros impuestos“, sentenció.

Uber ya había respondido anteriormente a CNN Chile que ellos sí pagan sus impuestos correspondientes en Chile y en Holanda, pero precisamente el hecho de que buena parte de sus ingresos se deriven a esta nación europea en virtud de un acuerdo comercial ha sido apuntado como una forma de evadir impuestos fuera de Estados Unidos, tal como reportó la revista Fortune en 2015.

Adicionalmente, Guilisasti criticó el uso de efectivo por parte de Uber, debido al riesgo que conlleva especialmente para los conductores, como muchos de ellos han criticado, incluso negándose a recibir pasajeros en esta modalidad.

“Cabify rechaza el tema del efectivo porque creemos que atenta contra la seguridad del conductor y pasajero. Es ser un blanco para asaltos como un cajero automático y eso no lo deberíamos hacer los transportes privados”, añadió.

“La alianza con Transbank es una solución claramente importante hoy en día porque se está hablando de esto en la regulación y creemos que va a ser la solución frente al efectivo, con el que claramente estamos en desacuerdo y nunca lo vamos a aceptar”, sentenció.

BioBioChile tomó contacto con Uber Chile, sin embargo la empresa indicó que, por ahora, no se referirá al tema.