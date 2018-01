Conmoción causa la imagen de un niño ruso de dos años fumando un cigarrillo

Jueves 25 enero de 2018 | Publicado a las 19:08

Lamentablemente este último tiempo se repiten con más frecuencia los videos de menores de edad fumando mientras son grabados por familiares e incluso por sus propios padres.

Esta vez fue en Rusia, concretamente en Vladikavkaz en la región suroccidental rusa de Osetia del Norte-Alania.

En las imágenes se puede ver a un niño de aproximadamente dos años (no se sabe si de sexo masculino o femenino) que está fumando un cigarro largo y fino con la destreza de un fumador habitual.

De fondo se puede escuchar las risas de varios adultos que, después de dos minutos de grabación, le dicen al niño que apague el cigarro.

Según consigna el portal del periódico británico Daily Mail, La Fiscalía rusa abrió una investigación para esclarecer si los responsables del vídeo son sus propios padres u otros parientes.

Sin embargo, las imágenes dejan claro que no es la primera vez que fumaba porque no tose, algo habitual en alguien no familiarizado con el tabaco y más aún si es un niño.

Pero no sólo su manera de de fumar llama la atención, sino que también la de hablar porque cuando un adulto le pregunta sobre las personas que conoce, utiliza un insulto homófobo en su respuesta.

El fiscal de Osetia del Norte-Alania, Vladimir Vekshin, solicitó a la policía que tratara identificar a la familia del menor. Y se indicó que en caso de ser identificados y de quedar demostrado que lo han expuesto a eso, los padres podrían perder la custodia.

Mira a continuación el polémico video: