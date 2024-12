Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B revela que la testosterona no estaría directamente relacionada con el deseo sexual en los hombres, según expertos. El seguimiento a 41 hombres demostró que los suplementos de testosterona no mejoran la apatía sexual ni aumentan el deseo, incluso cuando los niveles de la hormona son bajos. El investigador James Roney señala que el deseo sexual en los hombres requiere solo cantidades mínimas de testosterona, mientras que el cortejo y la competencia por parejas podrían responder a cambios en la hormona de manera más continua. Aunque se detectó un aumento de testosterona después de interactuar con una posible pareja, se destaca que esta hormona no es el único factor que influye en la sexualidad, según el doctor Antonio Hernández.