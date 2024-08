Jennifer López y Ben Affleck finalizan su matrimonio tras apenas dos años juntos, esta pareja había acaparado la atención mediática desde su relación en 2001, pero problemas como la suspensión de la boda llevaron a su separación. Casi dos décadas después, retomaron su romance y se casaron, un fenómeno común de reconciliación tras una ruptura, aunque no siempre termina bien. Expertos aconsejan hacerse importantes preguntas antes de considerar volver con un ex, como entender el motivo de la separación, evaluar si la soledad influye en el deseo de regresar, analizar los cambios realizados y establecer puntos de referencia para determinar si la relación está mejorando en esta nueva oportunidad.

Por meses se especuló sobre un posible término del matrimonio entre Jennifer López y Ben Affleck, hasta que el pasado martes los rumores llegaron a su fin.

La cantante había presentado el divorcio tras apenas dos años de matrimonio.

Su historia se remonta a 2001, cuando se conocieron grabando una película. Estuvieron juntos poco más de un año, acaparando los reflectores y la atención mediática, sin embargo, fue esto mismo uno de los motivos que habría llevado a que todo comenzara a ir cuesta abajo.

Y es que primero suspendieron la boda, para luego oficializar su separación.

Pasaron casi 20 años, hasta que nuevamente comenzaron a salir y esta vez sí se casaron.

Una situación que no es poco común, ya que, pese a que en este caso pasaron muchos años de por medio, muchas parejas tienden a volver una vez que se separaron. Mientras que en algunas situaciones esto termina bien, no siempre es así, de hecho, generalmente no es así.

La terapeuta matrimonial y familiar con licencia en Filadelfia, Elizabeth Earnshaw, dijo al The New York Times que “ciertamente he visto a personas que están en relaciones felices a largo plazo y después de haberse reconciliado tras una ruptura (…) pero diría que eso es la excepción a la regla”.

Por si estás pasando por una situación similar, a continuación te dejamos cuatro preguntas de expertos recogidas por el medio, que te deberías hacer antes de dejarte llevar y volver con tu ex.

1.- ¿Entendemos ambos por qué terminamos?

Lisa Marie Bobby, terapeuta matrimonial y familiar con licencia en Denver y fundadora de Growing Self, dijo que es una pregunta “ridículamente obvia”, pero que si tú o tu ex no tienen una respuesta clara sin ponerse a la defensiva o tentarse, es una alerta roja.

Puede ser muy difícil tener visibilidad sobre el verdadero ‘por qué’, añadió la profesional, quien recomienda a las personas buscar terapias individuales o en pareja para tener una mayor comprensión.

2.- ¿Estoy sola/o?¿Y tú?

El director académico del Family Institute en la Universidad de Northwestern, el psicólogo Anthony Chambers, psicólogo certificado en parejas, enfatizó en que la soledad puede provocar sentimientos de anhelo y nostalgia, además de hacer que adopten una visión idealizada de las relaciones pasadas.

En el caso de sentir nostalgia por un amor del pasado, Chambers recomienda escribir en un papel los desafíos que enfrentaste en esa relación, para no insistir en ellos y ser claro sobre el pasado. Es algo así como un trabajo pendiente, donde, enfatizó, podrías hablar con tu expareja para intentar decidir si deben o no darse otra oportunidad.

Ahora, si el deseo de reconectarte está en que te sientes solos, te podría beneficiar salir a citas con otras personas.

3.- ¿Qué ha cambiado esta vez?

Earnshaw llama a preguntarse si esta vez harían las cosas diferentes. “¿He cambiado lo que espero en una relación? ¿He cambiado la forma en que me comunico? ¿He cambiado la forma en que regulo mis emociones?”, dijo la psicóloga.

Después, invita a considerar “¿qué ha cambiado en tu pareja?”, ya que la mayoría de los casos donde el volver ha funcionado, es porque tienen claras esas preguntas.

“Pueden decir, ‘Bueno, hemos madurado. Hemos conseguido trabajos. Hemos crecido. Hemos ido a terapia. Nos hemos conocido a nosotros mismos y hemos tenido otras relaciones’”, añadió.

4.- ¿Cómo sabremos si esto está funcionando?

La Dra. Bobby dice que antes de volver con la persona, tienen que establecer puntos de referencia que te ayuden, o a los dos, a determinar si las cosas están mejorando en esta oportunidad.

“Demasiadas personas pierden años en estas relaciones, yendo al mismo rodeo una y otra vez (…) es fácil quedarse atrapado”, indicó, por lo que enfatizó en que se podría hacer un ejercicio tan simple como chequear regularmente tus sentimientos, para asegurarte de que no caes en viejos patrones.