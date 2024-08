Para algunos, la historia de amor entre Ben Affleck y Jennifer López, podría ser de película. Así parecía ser, al reconciliarse tras una separación de casi 20 años.

Esto, porque el pasado martes se conoció que la cantante solicitó el divorcio de su matrimonio con el actor y director de Hollywood, en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, California.

Apenas pasaron dos años casados, un matrimonio que los fans de la pareja, ahora viudos de ellos, esperaron con ansias para rememorar la historia que se remonta a inicios de los 2000.

El inicio de JLo y Ben

En 2001, la ahora expareja se conoció en el rodaje de la película Gigli, una comedia romántica que fue un fracaso en taquilla, pero un éxito en el amor.

Al año siguiente, López solicitó su divorcio con el bailarín Cris Judd. Los representantes de ambos señalaron en su momento que la separación fue “extremadamente amistosa”.

Previo al divorcio, Ben y JLo ya aparecían en revista con insinuaciones mutuas que daban a entender que había algo más que una amistad forjada por una mala película.

Todo fue muy rápido en esa relación, marcada por el agobio de la prensa y los paparazzis, ya que en agosto de 2002, dos meses después del divorcio de Jennifer, ya no tenían miedo a circular de la mano, y al mes siguiente se comprometieron.

Ben Affleck le propuso matrimonio con un anillo de diamantes rosa de 6,1 quilates de Harry Winston. Sus apariciones comenzaron a ser cada vez más recurrentes. Incluso, tal como recoge CNN, el actor fue el protagonista del video musical Jenny From the Block, canción que en parte se centraba en la atención de los medios a la relación de los actores.

El primer término

Ya la prensa los llamaba “Bennifer”, algo común en los 2000, donde se solía juntar los nombres de parejas famosas. Una moda que (por suerte) ya no se ve mucho en estos tiempos.

Tanto en pareja como de forma individual, acaparaban portadas y las luces. Juntos era todo un espectáculo en 2003, tal como quedó grabado durante el paso por la alfombra roja de la entrega de los Premios de la Academia.

Pero esto no terminaría bien para los dos, ya que en septiembre de ese mismo año, decidieron posponer la boda.

Según el comunicado, el motivo fue el siguiente: “debido a la excesiva atención mediática que rodea nuestra boda, hemos decidido posponer la fecha. Cuando nos planteamos seriamente la posibilidad de contratar a tres ‘novias señuelo’ distintas en tres lugares diferentes, nos dimos cuenta de que algo no iba bien. Empezamos a sentir que el espíritu de lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas podía verse comprometido. Sentimos que lo que debería haber sido un día alegre y sagrado podría estropearse para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos”.

Algo que reconocieron años después, es que ambos estaban parados en esquinas diferentes respecto a la prensa. Mientras Ben quería estar lo más alejado posible de las cámaras y la vida mediática, Jennifer pensaba lo contrario. Los límites que habría puesto Affleck en su momento, también habrían sido un disparador del término.

Jennifer López y Ben Affleck, su vida por separado

Oficialmente, en enero de 2004, cancelaron la boda y se separaron, en medio del estreno de Jersey Girl, la segunda película en la que participaron juntos y que tampoco tuvo buenos en resultados en taquilla ni comentarios favorables.

Al poco tiempo de separarse, Jennifer se casó con el cantante estadounidense de raíces puertorriqueñas, Marc Anthony, con quien tuvo dos gemelos, Emme y Max.

Al año siguiente, Ben se casó con la actriz Jennifer Garner. Ambos estuvieron juntos en la película Pearl Harbor en 2001, sin embargo, no fueron muchas las escenas que compartieron.

Juntos tuvieron tres hijos: Violet (18), quien es la viva imagen de su madre; Fin (15) y Samuel (12).

En 2011, López y Anthony se separaron y en 2012 se divorciaron, mientras que en julio de 2015, Affleck y Garner hicieron lo mismo. El divorcio se hizo oficial dos años después.

Ahora la historia era distinta, para Affleck y López, ya que ambos tenían familias e hijos, donde ellos tomarían el primer lugar en sus vidas, seguido por sus carreras.

En 2018, Ben entró por tercera vez en rehabilitación por consumo de alcohol, tras completar tratamientos en 2001 y 2017.

Por su lado, Jennifer se comprometía con el exjugador de beisbol, Alex Rodríguez, luego de dos años de noviazgo, sin embargo, esto no perduró y se separaron en 2021.

Volvió el amor, pero no por mucho

Una constante en los famosos, es que terminan una relación, y al poco tiempo comienzan otra. Esta vez no fue la excepción para López, quien se reencontró con el amor.

Y es que poco después de su separación con Rodríguez, paparazzis captaron a Ben visitándola, dando luces de un reencuentro.

Toda la razón, ya que al poco tiempo lo confirmaron y en abril de 2022 se comprometieron, luego que Ben le pidiera matrimonio en la ducha.

A diferencia de la vez anterior, ahora sí se casaron, pero en dos bodas. La primera en Las Vegas y la segunda en una Georgia, en una casona de Affleck.

No solo se veían juntos sin pudor, sino que también participaron de comerciales y otras actividades. Incluso, Affleck habló en el documental de Jennifer, The Greatest Love Story Never Told.

Se confirma el término de Ben y Jennifer

Pero en mayo de 2024, todo se comenzó a apagar, luego que medios del espectáculo se percataran que ya no subían fotos juntos a sus redes sociales, luego que ambos flezibilizaran sus posociones sobre este tema.

Durante las últimas semanas, los tabloides comenzaron a especular sobre una posible separación. Antecedentes como el de las ya mencionadas fotos y que no estuvieran juntos en momentos importantes, se sumaban a las especulaciones.

Así, hasta que este martes se confirmó lo que ya todos decían era inebitable, se van a separar. Esta vez la situación es un poco diferente, considerando que ambos tienen hijos que se relacionaron, compartieron y entablaron una linda amistad, como por ejemplo Emme y Fin, quienes se han visto juntos en diversas ocaciones.

Incluso, Violet, la hija mayo de Ben y Garner, fue vista utilizando el vestido que Jennifer López vistió durante una cita del 14 de febrero. De momento, ninguno de los actores se han referido publicamente a este tema, que terminó por poner fin a una historia de casi 20 años.