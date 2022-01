El diseñador francés Manfred Thierry Mugler, creador icónico de las dos últimas décadas del siglo XX, falleció inesperadamente a los 73 años, según hizo saber su marca homónima en redes sociales durante la pasada madrugada.

“Con una profunda tristeza, la Casa Mugler anuncia la muerte del señor Manfred Thierry Mugler. Un visionario cuya imaginación como costurero, perfumista y creador de imágenes dio poder a la gente en todo el mundo para ser más atrevidos y soñar más cada día”, escribió la marca junto a una foto del diseñador en su juventud.

It is with deep sadness that the House of Mugler announces the passing of Mr Manfred Thierry Mugler. A visionary whose imagination as a couturier, perfumer and image-maker empowered people around the world to be bolder and dream bigger everyday. pic.twitter.com/qJl9KYuZaA

