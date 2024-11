El artista urbano Esteban Cisterna, más conocido como Young Cister, sorprendió tras enviarle un correo electrónico a la madre de una fan para que esta le diera permiso a su hija para faltar a clases.

Resulta que la joven pidió a su mamá no asistir al colegio el día del concierto de Young Cister en el estadio Bicentenario de La Florida, así, podría llegar más temprano a la fila para conseguir una buena posición en cancha.

Sin embargo, no había recibido permiso, ya que ese mismo día tenía una prueba. Pero lo que su madre no se esperaba era que el mismo artista se comunicaría con ella vía correo.

La mujer, que se identifica como Alejandra Pinochet en redes sociales, contó la anécdota a través de Tik Tok, donde mostró el menaje del artista.

“Hola, soy Esteban o más conocido como Young Cister. Le escribo este correo de forma urgente, para que por favor le dé permiso a su hija pueda ir a mi concierto“, escribió.

“Sé que tiene prueba”, admitió el cantante. “Pero también sé que esa prueba se puede hacer sin falta al otro día”, continuó.

Para cerrar, Cister le explicó que “va a ser uno de mis últimos conciertos por mucho tiempo, será una ocasión especial y me encantaría que ella esté allí disfrutando“.

El intérprete de La Terapia, se despidió con un abrazo y después compartió el mensaje en sus propias historias de Instagram.

Alenjandra por su parte, planteó: “¿Por qué Young Cister mejor no nos da entradas más cerca del escenario y así la Sofi no se pierde la prueba y no tiene que ir desde las ocho de la mañana para hacer una fila para estar cerca?”.