Easykid, uno de los artistas urbanos que destaca actualmente por su rápido y firme ascenso, se aproxima a Concepción. Joaquín Palacios, su verdadero nombre, traerá toda su Darkera al Culto penquista este sábado 22 en el Suractivo.

En conversación con BioBioChile, el joven se sinceró respecto a varios aspectos de su vida como cantante urbano. Recientemente (el 2 de junio) se presentó en el Teatro Caupolicán, “una experiencia súper linda”, según sus propias impresiones.

Easykid trae la Darkera a Concepción

“Nos preparamos harto para el show, entonces, en el momento de darlo ya fue como sólo disfrutarlo y nada, sentir esa energía de la gente que en verdad fue mucha. Fue uno de los momentos como más épicos de mi vida“, confesó.

De negro, fiel a su estilo, y relajado en la entrevista. La voz de “Silvia 120” habló también sobre uno de sus últimos golazos en la industria musical: el remix de “Enrolar“, producto de los ahora catalogados “Fantastic Four” (el mismo Easykid, DrefQuila, Young Cister y Kidd Voodoo).

P: ¿Cómo fue el proceso creativo de “Enrolar“?

R: La verdad fue súper rápido. Me acuerdo que la gente empezó a pedir el tema y, antes de que se hiciera el remix, habíamos hablado de hacer una canción los cuatro; otra canción y no sé, no pasó nada. Y de repente me hablan y me dicen ‘oye, ¿qué pasa si hacemos el remix de este tema, que como que le está yendo súper bien?’. Grabamos y lo mandamos, y como a la semana literal salió el tema, entonces fue muy rápido y no sé, nunca esperé que tuviera tal recepción de la gente; que le fuera tan bien y eso igual como que nos sirvió a todos para darnos cuenta de que juntos igual como que tenemos… Hay algo ahí; hay algo especial ahí que se puede seguir explotando.

Junto a sus mismos colegas del género urbano, Joaquín estuvo hace unos días en Pichilemu.

“Nos juntamos el equipo de los cuatro y fuimos a hacer música; fuimos a crear. Entonces ahí quizás va a salir algo como más elaborado (…) ahí se juntaron los poderes y se creó harta música. Ahora a esperar a ver qué es lo que se viene con eso“, anticipó.

Respecto a su Culto (fandom) presente en Concepción y, en realidad, en la zona sur, el músico brindó una opinión segura y certera: hay mucho público.

“Me llama la atención de repente ir a lugares así en los que no he ido nunca, y ver que haya tanta gente que es fan. Por ejemplo Conce siempre está explotado, entonces siempre es un buen lugar para cantar”, comentó.

“Hay muchos fans ahí (en Concepción), hay mucha energía y la paso súper bien, entonces es bonito como ir a estos lugares que de repente son lejos de donde vengo yo, y ver que hay gente que de verdad disfruta lo que uno hace… Al final es como sentirse en casa igual“, agregó Easykid.

Tiempo atrás, su colega Drefquila declaró a La Cuarta una idea que cada vez se ve más cercana: “El próximo Bad Bunny es chileno, te lo juro por mi vida, yo sé que sí”.

“Yo creo que puede ser”, opinó Palacios. “Ya se han abierto 1 millón de puertas, 1 millón de ventanas. Como que los artistas chilenos urbanos están en su prime, de aquí están saliendo hartos artistas súper virales, mundiales, no sé, como el Cris MJ, que es un artista así mundial ya”, continuó.

“Yo no descartaría tampoco esa posibilidad. O sea, literal todo puede pasar, y en Chile yo siento que igual hay mucho talento, está como esa energía ahí acumulada de que están pasando cosas, entonces siento que fácil puede ser“, aseveró el joven de 28 años.

P: ¿Con quién te gustaría colaborar ahora?

R: “Siempre he querido colaborar con productores. Me gustaría mucho colaborar con Tainy, siempre, porque siento que Tainy igual tiene como una visión de la música; del reggaetón, que la quiere llevar como más allá, como haciendo también álbumes con conceptos, y eso me gusta mucho, me llama mucho la atención. Siento que podría hacer algo bueno ahí, o podría aprender mucho también de eso. Entonces, Tainy es una de esas personas con las que me gustaría colaborar“.

Joaquín nombró también a dos artistas chilenos con quien, dice, le gustaría colaborar: Akrilla y King Savagge.

Además, sobre la opción de trabajar con cantantes de otros estilos musicales, Joaquín no cierra la puerta.

“Me encantaría. Siento que es súper entretenido eso, porque son diferentes elementos. En una canción siento que funciona bien. Me gustaría mucho colaborar con Arca, que Arca es un artista que tiene un estilo súper diferente, súper bacán, innovador“, contestó.

P: ¿Explorarías otros géneros?

R: “Sí, igual me gustaría probar. Me gustaría probar quizás más electrónica, como que ese flow me gusta harto. No sé, volver al rap de repente y ver en qué puedo sonar bien; en qué puedo fluir bien, como que eso igual me importa al momento de hacer una canción; que lo que se está haciendo de verdad me haga sentir algo. Intento no forzar nada, pero si algo me lleva a algo así como que está saliendo bien; como que se siente bien, no voy a dudar en hacerlo. Así que siempre estoy abierto igual a eso“.

Cuando Easykid finalizó su show en el Teatro Caupolicán, lanzó un comentario que encendió las alarmas entre sus fans: “NOS VEMOS EN EL MOVISTAR ARENA”.

“El Movistar siento que ya es como el siguiente paso. Hace un tiempo era para mí era algo imposible, era como ‘no, no va a pasar’, pero hoy en día lo siento súper probable, súper posible, y como que todos en el equipo sentimos que ese es el siguiente paso. El Caupolicán lo llenamos, había mucha demanda, mucha gente quería ir”, expresó respecto a ello.

“Yo creo que el próximo año vamos a salir con eso, y a medida que pase el tiempo, vamos a ir dando más detalles sobre sobre cómo se va a dar, cómo va a ser y todo lo demás. Pero Movistar Arena 2025, Easykid, esa es“, finalizó el joven.