La cantante mexicana Belinda vivió un doloroso incidente durante su participación en el Paris Fashion Week de L’Oreal. La también actriz desfilaba junto a reconocidas celebridades como Heidi Klum, Kendall Jenner, Cara Delevingne y Camila Cabello, cuando sufrió una caída que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En la transmisión del evento, se pudo ver a la intérprete de 35 años luciendo un minivestido rojo, botas a la altura de los muslos del mismo color y un cinturón amarillo que realzaba su figura.

Al inicio, Belinda mostró gran seguridad caminando por la pasarela, demostrando sus habilidades como modelo. Sin embargo, al llegar a la mitad, tropezó y cayó de rodillas, provocando el grito de los asistentes, quienes capturaron el momento en sus celulares.

Tras la caída, la cantante brasileña Anitta, que desfilaba delante de ella, retrocedió para ayudarla a levantarse y continuar con el espectáculo. Lejos de rendirse, Belinda se reincorporó y llegó al final de la pasarela, donde saludó a las cámaras con un beso, demostrando profesionalismo.

Belinda sufre caída durante un desfile de modas en París

Lejos de sentir vergüenza, Belinda compartió el video de su caída en sus redes sociales, recibiendo el apoyo de colegas como Danna Paola y La Mala Rodríguez.

Asímismo, la artísta aprovechó de agradecer a Anitta por su ayuda, escribiendo: “No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas. Gracias, Anitta”.

Más tarde, la intérprete de ‘Ángel’ subió otro video donde bromeaba sobre el incidente, comparándose con otra modelo que también sufrió un tropiezo en la pasarela. “El momento más icónico de mi vida, aunque jamás imaginé que sería así”, comentó con emoticones de risa.

Tras viralizarse su estrepitosa caida, el apoyo de sus seguidores no se hizo esperar, con mensajes como “Tú siempre has sido demasiado amor”, “Hasta para caerte eres hermosa” y “Un tropezón no es una caída”.