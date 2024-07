Le tiraron el pelo, lo golpearon y hasta un seguidor saltó encima de él desde el techo de su auto. Todo esto y más pasó el youtuber estadounidense Speed en su primera visita a Noruega.

El creador de contenido, que reúne más de 25 millones de suscriptores en la plataforma de videos, llegó esta semana hasta la capital del mencionado país, donde realizó una transmisión en vivo desde una tienda.

Y aunque el youtuber suele tener buena acogida de sus seguidores, en esta ocasión se les pasó la mano. Todo comenzó cuando subió hasta la vitrina del segundo piso de la tienda, donde hizo la característica celebración de su ídolo, Cristiano Ronaldo, al ver la multitud que llegó a verlo.

Sin embargo, Speed no midió bien sus pasos, terminó resbalando y con una fractura en el tobillo. Al no poder resistir el dolor, su equipo decidió trasladarlo a un centro de emergencias. A partir de ahí se desató el caos.

Pese a que intentaron buscar una salida trasera de la tienda, el vehículo que lo transportaba solo tenía acceso por la entrada frontal, por lo que sus guardaespaldas decidieron trasladarlo cargándolo en sus brazos en medio de sus seguidores.

Pero los fanáticos no pudieron detener su euforia y en lugar de abrirle el paso buscaron por todos lados tener algo de su ídolo, incluso su cabello.

Fue así que tal como se puede ver en los videos captados por testigos, el youtuber fue jalado por los brazos, piernas, cabeza, además de su pelo. Algunos incluso buscaban acercarle plumones para obtener su autógrafo, sin embargo, solo lograban rayarle la cara y el cuerpo.

En los mismos registros se puede ver a al menos tres sujetos de pie sobre el techo de su auto, quienes saltaban sobre él, pero uno fue más osado, pues saltó directamente sobre Speed, quien ya iba bastante magullado.

Tras el brutal incidente, el youtuber alzó la voz en su cuenta de Twitter (X) donde envió un categórico mensaje a sus fanáticos: “No volveré nunca más a la puta Noruega” (sic), escribió en mayúsculas sin volver a referirse al tema.

NEVER COMING TO FUCKING NORWAY AGAIN

— Speed⭐️ (@ishowspeedsui) July 3, 2024