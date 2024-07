Años atrás, un joven mexicano desató polémica en redes al cuestionar por qué los chilenos no se desparasitan como en su país, destacando la importancia de este proceso para eliminar parásitos del organismo. A pesar de la sorpresa, expertos señalan que en Chile, con condiciones sanitarias favorables, no es necesario desparasitarse de forma masiva, salvo para personas en zonas rurales o con acceso limitado a agua potable e higiene. Recomiendan estar alerta en viajes a países con condiciones precarias y en grupos vulnerables, destacando la necesidad de desparasitarse preventivamente cada seis meses bajo supervisión médica.

Fue en 2021 cuando un joven mexicano inició una controversia en internet, al mostrarse extrañado porque las personas en Chile no realizan el procedimiento para desparasitarse (quitar parásitos del organismo).

“Tu cuerpo agarra bacterias, microbios, porque no sabes cómo están preparados los alimentos. Entonces es normal que los mexicanos nos desparasitemos y para mí en Chile es rarísimo que la gente no lo hace. De verdad, ni siquiera existe el concepto”, indicó en ese entonces un muchacho llamado Rogelio Gil en TikTok.

“Cuando se los dices ellos (chilenos) te quedan viendo como ‘que asco’, pero yo le digo como ‘wey, que asco que tu no te desparasites’. De hecho creo que hasta cambia el aliento. O sea, no tienes mal aliento si no tienes parásitos, creo. Bueno, ese es un choque cultural máximo”, añadió.

De hecho, en México, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, recomienda a las personas llevar a cabo el procedimiento cada seis meses.

Esto teniendo en cuenta que personas pueden adquirir parásitos como Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia o Cyclospora cayetanesis en productos frescos.

“A pesar de que se tomen las precauciones enlistadas, no existe total certidumbre de que estamos libres de parásitos, sobre todo si tenemos la costumbre de comer en restaurantes o establecimientos informales de venta de comida, por lo que se recomienda tomar desparasitantes regularmente”, sostienen.

“Se recomienda desparasitarse cada seis meses como medida preventiva. El fármaco solamente debe ser indicado por profesionales de la salud, ya que su dosis depende de la edad y el perfil clínico del individuo”, añaden en su sitio.

¿Deberían las personas desparasitarse en Chile?

Factores como la calidad del agua potable, procesos de control o la forma en que se cocinan los alimentos pueden influir en la cantidad de parásitos que un individuo tenga en el organismo.

Al respecto, el médico Rolando Pizarro, infectólogo IntegraMédica, indica a BioBioChile que las condiciones en Chile son favorables.

“En Chile, el agua potable, así como los servicios higiénicos en general, alcanzan casi al 100% de la población, a diferencia de otros países, como México que llega a un 89% o Bolivia a un 86%. Bajo este escenario, no es necesario realizar campañas de desparasitación masivas a toda la población (parásitos intestinales)”, señala.

No obstante, el profesional aclara que esto sí podría ser necesario en grupos de la población que están en zonas rurales o quienes lleguen de viajes.

“Solo (puede alcanzar) a grupos o personas específicas, como las que tienen acceso limitado al agua potable y a los servicios higiénicos, personas que consumen alimentos potenciales de ser contaminados como verduras y frutas que crecen a ras de tierra, así como mariscos, pescados y carnes crudas o cocidas parcialmente”, declara.

“Asimismo, es relevante enfatizar en las personas que migran o realizan viajes turísticos a diferentes países con condiciones sanitarias más precarias que Chile, ya que también pueden contagiarse de parásitos intestinales”, concluye.