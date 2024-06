Guy Rose, el hijo de 6 años del congresista estadounidense John Rose, se hizo viral en redes sociales tras irrumpir en medio de un discurso de su padre haciendo morisquetas.

El hecho ocurrió esta semana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y fue transmitido a todo el mundo por las cámaras del canal C-SPAN, una red de televisión por cable y satélite que transmite procedimientos del gobierno federal y asuntos públicos.

A child on the House floor while @repjohnrose delivers remarks. pic.twitter.com/HeNY5nNNEI

— CSPAN (@cspan) June 3, 2024