Sandra es una creadora de contenido chilena que divide su vida entre la ciudad puerto y Pittsburgh, Estados Unidos, la mujer se dedica a la fotografía y a compartir momentos de su trabajo en las redes sociales, así como su día a día. En este contexto, recientemente cargó un video a TikTok donde detalló de las cosas comunes para los chilenos, como comer pan fresco todos los días, y que en EE.UU es considerado un “lujo”.

Fue en un video donde un seguidor aseguró que en el país del norte es muy fácil comprar un vehículo por su bajo costo, la porteña le contestó con varios otros “lujos” de los que disfrutan los chilenos simplemente por vivir en el país, en contraste con EE.UU.

“La verdad es que en Estados Unidos tener auto no es así como la gran cosa, es más bien una necesidad, si yo no tuviese auto en este momento no podría trabajar, así de tajante”, comenzó explicando.

Según detalló, esto se debe a los problemas que existen en el transporte público del mencionado país. A lo que sumó que el bajo costo de los vehículos se debe a que estos se cambian constantemente, por lo que es usual encontrarlos por el equivalente hasta 500 mil pesos chilenos, aseguró.

“Los lujos de los chilenos”

Así la Tiktoker comenzó a enumerar varias cosas que para los chilenos nos son normales, pero en Estados Unidos son un lujo.

“Cuando yo le digo a los gringos que yo compro pan todos los días, fresco y recién horneado, me miran así como ‘¡¿Qué?! ¿Quién tiene plata para comprar pan fresco todos los días?’, eso es como super de boutique, así terrible pituco, pero en Chile es normal“, contó.

Otro “lujo” de su enumeración son las ferias, donde se venden verduras, frutas, carne, etc. “Los productos de la feria o de los Farmers Market suelen tener mayor calidad que los del supermercado, de partida porque son ‘farm-to-table’ que es un concepto muy pituco, como quien dice ‘de la tierra a la mesa’, entonces comprarlo es como el sueño de todo gringo“, relató.

La porteña comparó esto a la cotidianeidad en Chile, donde estos tipos de comercios suelen estar abiertos para todos.

Otro lujo de los chilenos para los estadounidenses, según relató la porteña, es el libre acceso a las playas, puesto que en el mencionado país algunas son privadas. “No siempre hay acceso a las playas y no en todas se puede comer y llevar cosas, de hecho, en la mayoría no se puede fumar ni llevar mascotas”, aclaró.

El acceso universal a la salud, como se ha debatido anteriormente, es también un lujo para el país del norte: “Los gringos se mueren por tener acceso a la salud universal y no pueden”, afirma. A lo que suma que muchos deben crear iniciativas de recaudación de fondos en páginas como Go Found Me para costear diversos tratamientos médicos como el del cáncer.

A modo de cierre, la tiktoker porteña aseguró que el mayor “lujo” son los chilenos en sí, debido a su espíritu de solidaridad. “Si un chileno no puede solventar su vida mientras está en un tratamiento de cáncer o de cualquier otra enfermedad, los mismos vecinos, amigos, parientes se juntan y le arman un plato único bailable, le arman su rifa, su bingo, su completada para juntarle plata“, dijo antes de asegurar que ese es el verdadero “tesoro de Chile”.