Un duro cruce tuvo Julio César Rodríguez con la delegada presidencial de la región Metropolitana, Martínez, de la región Metropolitana, por la vocería y medidas tomadas por el humo que cubrió a Santiago a causa de los incendios forestales durante este viernes. No solo el animador criticó a la autoridad, también el alcalde de La Florida, por estimar que faltaron medidas concretas.

Este viernes, el conductor y locutor Julio César Rodríguez se manifestó con indignación luego de una entrevista con Constanza Martínez, la delegada presidencial de la región Metropolitana, en el marco de los incendios forestales que cubrieron con humo a la ciudad de Santiago.

“Es que no quedó nada claro“, le dijo el periodista a la autoridad, luego estimar que no se entregó ninguna medida concreta y que no estaban teniendo en cuenta “la salud de las personas”.

El tenso cruce entre Julio César Rodríguez y delegada de la RM

La mañana de este viernes, Santiago amaneció con tal cantidad de humo, que los niveles de contaminación alcanzaron los de una Alerta Ambiental. Ante ello, pasadas las 9:00 de la mañana, la Delegación Presidencial Metropolitana decretó alerta de riesgo sanitario, solicitando suspender la actividad física.

En paralelo, la autoridad anunció que se evaluaría suspender las clases para lo que quedaba de la jornada. Ante esta falta de certezas, Julio César Rodríguez se mostró molesto en pantalla, luego de conversar con la delegada, Constanza Martínez.

“Creo que quedó claro el punto”, dijo la autoridad, cuando comenzaba a despedirse para seguir con sus funciones.

“No, no quedó nada de claro, delegada“, le respondió el animador, quien además le consultó sobre alguna autocrítica, “por la forma de comunicar”, a lo que recibió una respuesta positiva de Martínez.

“No se nota” la preocupación por la salud

“Es que es la salud de las personas, delegada“, prosiguió duramente y con evidentes signos de molestia, Julio César Rodríguez, mientras la delegada intentaba explicar la versión oficial, como voz del Gobierno.

“Estamos muy preocupados”, volvió a repetir la encargada de la Delegación Presidencial, a lo que recibió un duro: “no se nota“, por parte del animador de televisión.

“Dice que informaron, pero ¿Dónde han informado?. Nosotros somos un canal de televisión y no sabemos dónde han informado toda la mañana”, cerró con el conductor.

Vale destacar que no solo Julio César Rodríguez cuestionó el actuar del Gobierno y la vocería de la delegada, frente al humo provocado por los incendios forestales en Santiago.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Cárter, criticó las medidas anunciadas y señaló que la vocería donde Constanza Martínez fue confusa, porque se habló de evaluar próximas acciones.