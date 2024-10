Nuevo traspié del gobierno: seremi no tenía experiencia, incumplió requisito y duró menos de 24 horas

Polémica tras polémica. Con el nombramiento de Ninoska Berríos Barrios en la Seremi de Desarrollo Social en Tarapacá, el ejecutivo buscaba dejar atrás la controvertida salida de su antecesor, Cristian Jara Salvatierra, que renunció a inicios de octubre tras un fallo por acoso laboral. Pero no fue posible, pues en apenas en unas horas debieron echar pie atrás tras percatarse que no cumplía con los dos años de experiencia profesional que exige la normativa. Oficialmente, se había titulado hace poco más de dos meses. Así las cosas, la designación definitiva sigue pendiente.

El nombramiento duró menos de 24 horas. Ayer lunes, el gobierno anunció oficialmente a la socialista Ninoska Berríos Barrios (28 años) como nueva seremi de Desarrollo Social y Familia en la Región de Tarapacá. Pero la decisión fue rápidamente revertida una vez que detectaron una incompatibilidad clave: se tituló hace sólo unos meses, mientras que la normativa exige al menos dos años de experiencia profesional.

De acuerdo a los registros oficiales de la Universidad Arturo Prat (UNAP), revisados por BBCL Investiga, la militante del Partido Socialista (PS) se tituló hace apenas 65 días como Ingeniera en Información y Control de Gestión. Aunque la ceremonia de titulación, en rigor, tuvo lugar a fines de mayo.

Tras hacerse pública su llegada al cargo, la fugaz autoridad incluso alcanzó a realizar el saludo protocolar ante el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros (Independiente), el cual fue incluso difundido mediante las redes sociales institucionales.

Por su parte, Berríos realizó también sus primeras declaraciones en el cargo. “Estoy muy agradecida por la confianza depositada en mi persona por la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, y esa confianza me compromete a dar mi mayor esfuerzo y dedicación por las personas de nuestra querida región de Tarapacá, trabajar por su desarrollo y una mejor calidad de vida, siguiendo los lineamientos del Gobierno de nuestro Presidente Boric y los temas sociales propios de nuestra cartera”, manifestó mediante el comunicado oficial de su nombramiento.

De esta forma, las autoridades buscaban dejar atrás la polémica salida de su antecesor, Cristián Jara Salvatierra (PS), quien renunció a inicios de octubre en medio de un fallo por acoso laboral en su contra dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, tras una denuncia presentada por una funcionaria de la repartición.

Sin requisito clave

Mediante ese mismo comunicado, al margen de su reciente titulo profesional, el gobierno destacó otros pergaminos, tal como sus diplomados en el área de la Administración y Gestión Pública, en Formulación de Proyectos de Inversión Regional, y en Diseño y Gestión Ágil de Proyectos, además de un Diplomado en Emprendimiento Estratégico.

A ello sumaron que es candidata al MBA en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Mercados Financieros y Gestión de Activos de la Escuela de Negocios Europea de Barcelona y la Universidad Internacional Isabel I de Castilla.

Asimismo, también aludieron a su experiencia en ejecución presupuestaria, función que desempeñó en la Seremi de Educación, además de su rol como analista comercial, contable y de recaudación y pagos en la gerencia Comercial y la gerencia de Administración y Finanzas de Zofri.

No obstante, todo cambió cuando el gobierno se dio cuenta de los requisitos que establece el estatuto administrativo para los seremis, en particular para la cartera de Desarrollo Social. Para el caso específico, exige un “titulo profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración (…) y experiencia profesional no inferior a 2 años”.

Así las cosas, tras más de seis horas en redes sociales, finalmente el saludo protocolar fue borrado.

Nombramiento polémico

No obstante, en la zona los reproches a su nombramiento fueron más allá de su experiencia profesional, pues cuenta con una serie de conexiones en dicha región, tanto en el sector público como en el privado.

Partiendo por su padre, Rubén Berrios Camilo (58), también militante del PS, ex consejero regional y que hoy se desempeña como jefe de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Tarapacá, liderado por el gobernador José Miguel Carvajal (Independiente-exComunes).

A ello se suma el conocido rol de su tío, el ingeniero civil industrial Iván Berrios Camilo (53), que desde junio pasado es presidente del directorio de ZOFRI y que anteriormente se desempeñaba como presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción.

Al margen, y aunque su reciente titulación le impidió tomar el cargo, el día de la ceremonia de todas formas le dejó buenos recuerdos. Esa misma jornada, su pareja Jorge Meléndez tomó la palabra frente a todos sus compañeros y le pidió matrimonio, en una escena romántica que acaparó las miradas e incluso llamó la atención de algunos medios locales.

Con todo, al cierre de este artículo, las autoridades de la región no han anunciado un nuevo nombramiento que les permita dejar atrás la polémica salida de Cristián Jara y el fallido arribo de Ninoska Berríos. BBCL Investiga intentó contactar al delegado Daniel Quinteros, aunque sin resultados hasta el cierre de esta edición.