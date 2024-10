El exitoso informático guatemalteco Luis von Ahn, creador de la popular aplicación Duolingo, ha logrado destacar en el mundo de la tecnología al democratizar la enseñanza de idiomas a través de una innovadora plataforma educativa. Von Ahn, de origen humilde, ha sabido combinar su talento y esfuerzo con una visión altruista de impacto social. Su trayectoria incluye la creación del sistema captcha y la posterior venta de la idea a Google. Con Duolingo, von Ahn ha revolucionado la forma en que se aprenden idiomas, con más de 83 millones de usuarios anuales y un enfoque divertido y accesible. La app, que ofrece lecciones cortas y motivadoras, se ha consolidado como una herramienta educativa de valor, aunque von Ahn destaca que no pretende reemplazar a los profesores, sino complementar su labor. Actualmente, Duolingo cuenta con 850 empleados y ha experimentado un notable crecimiento en ingresos, mostrando un compromiso con la innovación y la inteligencia artificial.

Las historias de millonarios abundan, aunque pocos de ellos, se asemejan al éxito conseguido por Luis von Ahn, el informático conocido por ser el creador de Duolingo.

Esta aplicación, que enseña a aprender idiomas, nació de la mente de este guatemalteco, que a los 21 años, tuvo la habilidad de encontrar respuestas ingeniosas a problemas de difícil solución.

Así que en pocos años y con una vida dedicada a potenciar Duolingo como una herramienta educativa, von Ahn logró demostrar que teniendo una buena idea, es posible lograr un impacto positivo en el mundo.

Aunque el exitoso presente de la aplicación no fue el azar, debido a los orígenes humildes de su creador.

Luis von Ahn: el creador detrás de Duolingo

Los primeros años de Luis von Ahn en Guatemala no fueron fáciles. Su madre, Norma, que era doctora, se preocupó que su único hijo tuviera una oportunidad de surgir, así que primero lo envío al Colegio Americano de Guatemala, lo que posteriormente le permitió acceder a una buena educación universitaria.

De esta forma, con mucho esfuerzo, pudo doblarle la mano al destino. “Mi patrimonio neto al crecer era probablemente cercano a cero. También lo era el de mi madre”, relató el fundador de Duolingo, a Forbes.

Norma, de 87 años, que ahora vive en Pittsburgh junto a su hijo, le inculcó el esfuerzo por salir adelante. “Ella era doctora. No éramos ricos. Pero gastó todo su dinero en darme la educación de un niño rico”, reflexionó al diario británico The Independent, sobre el apoyo que le sirvió para revolucionar la enseñanza de los idiomas.

Ya en 1996, von Ahn se matriculó en la Universidad de Duke, uno de los seis mejores establecimientos de Estados Unidos. Y fue allí que le dio sentido al esfuerzo de su madre, al poder estudiar matemáticas, en una de las mejores universidades estadounidenses.

No solo se graduó como profesor, ya que después de cuatro años, hizo un doctorado en informática, en la Universidad Carnegie Mellon, una institución donde vivió un momento que marcó su carrera.

Resulta que el ingeniero jefe de Yahoo, les planteó a los estudiantes varios problemas que aquejaban a la compañía. Uno de ellos, el más grave, era los numerosos correos que creaban los usuarios.

Lo siguiente para Luis fue la creación del captcha, el mecanismo sencillo pero efectivo, que ocupa palabras distorsionadas para diferenciar a los humanos de las máquinas en Internet.

A partir de ahí que von Ahn vendió su idea a Google, en un monto no revelado y un juego que mejoró la búsqueda de imágenes del buscador, señaló una publicación de BBC Mundo.

No obstante, su sistema para evitar el correo basura, sería el aviso de otra de sus mayores creaciones: Duolingo.

El origen de Duolingo

Con apenas 21 años, Luis von Ahn había ganado tanto dinero que pudo optar por retirarse, sin embargo, el entusiasmo por crear y aportar pudo mucho más. “Pensé en retirarme y después me di cuenta de que iba a estar muy aburrido. Yo me aburro mucho cuando no tengo nada que hacer”, confesó en una entrevista con ABC News.

En ese entonces, Luis buscó un modo de aportar a la sociedad, y encontró en la educación una respuesta. En 2012, decidió lanzar Duolingo, una aplicación que buscó democratizar la enseñanza de los idiomas.

A través de ejercicios cortos de 3 minutos, la aplicación combina una serie de juegos con el aprendizaje, donde el usuario puede aprender inglés, español, francés y chino.

Además de otros idiomas que se hablan escasamente, como el esperanto, el navajo e incluso el alto valyrio, la lengua utilizada en la serie de fantasía Juego de Tronos.

Bajo este contexto, Duolingo atiende hoy en día a 83 millones de personas al año. Aunque el propio creador, destaca que la receta del éxito es debido a la necesidad de los inmigrantes de insertarse laboralmente en un país que se hable una lengua distinta, como es el caso de la población que se traslada a Estados Unidos.

“Saber inglés incrementa el salario bastante casi en cualquier trabajo, en Guatemala es casi el doble. Si eres mesero, secretaria… te vale mucho”, aseveró von Ahn en entrevista con el diario El País de España.

Con una buena idea en sus manos, debía diferenciar a Duolingo de otras aplicaciones.

¿Cuál es el encanto de la app?

La base del éxito de Duolingo, sostiene su creador, es que la versión gratuita permite que el usuario pueda exprimir el potencial de las lecciones de “Duo”, el búho de color verde que enseña “jugando” cualquier idioma.

Mientras si deseas desactivar los anuncios, puedes pagar por la opción premium “Duolingo Max”, que ofrece una lección personalizada para revisar tus errores.

Esto permitió que la app tenga cerca de 34 millones de usuarios diarios activos, siendo una herramienta que genera el mismo interés que un juego móvil.

“La gran mayoría de nuestros usuarios, cuando les preguntan por qué están usándolo, responden: ‘Duolingo es casi tan divertido como Candy Crush y, al menos, no estoy perdiendo mi tiempo”, afirmó Von Ahn, en una conversación con el diario El País.

Por esta razón, cree Luis su invento se ha mantenido a lo largo del tiempo, dado que sus usuarios tienen el genuino interés por aprender.

“Cada lección tiene que durar unos tres minutos y la gente tiene que sentir que le fue bien”, reveló. ¿Cómo? “A cada persona le damos ejercicios que tengan un 80% de probabilidad de que responda correctamente”, expresó al citado medio.

El impacto de Duolingo en el mundo

Si bien la aplicación nació como un complemento para aprender otro idioma, lo cierto es que paulatinamente se convirtió en una alternativa educativa de valor.

Hoy el 40% de las clases de idiomas en Estados Unidos, ocupa Duolingo.

En ese sentido, von Ahn es catégorico en señalar que la tecnología de Duolingo, no vendrá a reemplazar las habilidades docentes de un profesor. “No vamos a dejar a los profesores sin trabajo”, expresó a The Independent.

“Los maestros son buenos para motivar. Duolingo adicionado con un profesor es mejor que hacer solo Duolingo por tu cuenta. Pero no todo el mundo tiene acceso a un buen profesor”, complementó al mismo medio.

En estos días, Duolingo tiene 850 trabajadores, repartidos en seis ciudades: Detroit, Seattle, Berlín, Pekín, Nueva York y su sede central en Pittsburg.

Muchos de ellos son los encargados de realizar las traducciones y escribir las clases de la app. No obstante, la empresa anunció un vuelco hacia a la inteligencia artificial, que hizo que la compañía optará por despedir al 10% de sus trabajadores.

“Nuestra postura como empresa es que, si podemos automatizar algo, lo haremos”, destacó en conversación con Forbes.

Duolingo que salió a la bolsa en el año 2022, sigue creciendo, pues facturó cerca de US$178.300 millones a mediados de 2024, un 41% más que el año pasado, consignó el citado medio.