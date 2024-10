Audi, BMW y más: la vida de ricos que se dieron acusados por fraude de $6.100 millones en BancoEstado

Compraron autos de lujo, se hicieron de propiedades e invirtieron una fortuna en fondos bancarios. Así fue la vida de ricos que se dieron los imputados por el megafraude que sufrió el BancoEstado entre octubre de 2021 y julio de 2024. En total, más de $6.100 millones fueron desfalcados.

De acuerdo a información recopilada por BBCL Investiga, los ahora exempleados de la institución, Luis Aranda Montecinos (ex jefe del Departamento de Procesos Sistemas y Tecnología Inteligencia Operacional de Créditos), Jonathan Solís Arredondo (ex analista de Procesos, Sistemas y Tecnología de la Gerencia de Operaciones) y Francisco del Pino Cofré (ex jefe de Proyecto de la Gerencia de División de Operaciones y Sistemas), se concertaron con la empresa externa S2S Chile S.A. para explotar una falla informática.

Fue así cómo lograron desviar los cuantiosos dineros a sus cuentas personales y a los de la propia compañía, cuyo dueño es el también imputado Paulo Vio Conejero. La colombiana Leidy Ziomara Ferrer figura en la misma calidad como receptora de los fondos. Los cinco fueron detenidos este lunes.

El modus operandi

Según la indagatoria liderada por el fiscal Marcelo Carrasco, los acusados aprovecharon el acceso privilegiado que ostentaban sobre el “inyector” para hacerse de los fondos. Es decir, el sistema informático del banco que permitía procesar múltiples operaciones de manera automatizada. Aquí figuran abonos o cargos masivos por medio de la introducción de archivos digitales “txt”.

En simple, Francisco del Pino, accedía vía remota al sistema con sus claves de acceso, activaba el “inyector” y transfería los dineros a Leidy Ferrer y a S2S. Todo previo aviso a Luis Aranda, quien era el encargado de vigilar y detectar cualquier desbalance. También actuaron con la ayuda de Jonathan Solís, quien colaboró, sostiene la indagatoria, para dar apariencia legal a los movimientos fraudulentos.

Ese modus operandi, detalla la fiscalía, se prolongó entre octubre de 2021 y noviembre de 2022. A partir de junio 2023 hasta julio de 2024, Francisco del Pino descubrió un sistema operativo en desuso que le permitió hacer los movimientos sólo con la ayuda de S2S.

Los millones

Hasta ahí, una historia relativamente conocida. Pero la investigación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte también permitió esclarecer dónde fueron a parar parte de los $6.100 millones defraudados a la institución estatal.

De acuerdo a las pesquisas, los implicados adquirieron cuantiosos bienes con dineros provenientes de los delitos. Los mismos fueron incorporados a sus cuentas personales o a sus empresas.

Por ejemplo, Francisco del Pino, el ex jefe de Proyectos de la Gerencia de División de Operaciones y Sistemas, se hizo de cinco autos a nombre suyo y de una inmobiliaria de la que él es el único titular.

Aquí aparecen un Audi RS5, año 2024, avaluado en $100 millones; una Ford Explorer, año 2023, de $36 millones; una Ford Ranger de $32 millones; y dos furgones, uno Brilliance de más de $9 millones y otro Opel de $23 millones.

El ex servidor público además adquirió tres propiedades: dos en Santiago y una en Viña del Mar. Su avalúo, eso sí, aún no consta en la investigación del Ministerio Público.

Pese a registrar una remuneración anual de poco más de $50 millones, Francisco del Pino invirtió más de $200 millones en fondos mutuos.

Paulo Vio, el gerente y dueño de la empresa informática externa, no se quedó atrás. Compró dos BMW Z4, año 2024, avaluados en $83 millones cada uno. A su parque automotriz también sumó una Ford Bronco del 2023, de $31 millones.

Adquirió dos propiedades en Puerto Montt por $8,8 millones cada una y desembolsó $232 millones al contado por otro bien raíz emplazado en Talagante.

A sus bienes se agregan otros 305 millones invertidos en fondos mutuos.

Los cargos

En vista de estos antecedentes, en una audiencia celebrada este lunes, el Ministerio Público comunicó cargos a los imputados por fraude informático y lavado de activos.

“El juez de garantía entendió que se encontraba establecido, a esta etapa de la investigación, la existencia del delito (…) y la necesidad de cautela”, dijo Ximena Chong, jefa de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

“Sin perjuicio que se ha logrado incautar y recuperar parte de los activos, lo cierto es que todavía se está investigando el destino de gran parte de los perjuicios”, acotó.

Francisco del Pino, Paulo Vio y Leidy Ferrer quedaron en prisión preventiva. Sobre Luis Aranda y Jonathan Solís se decretó arresto domiciliario total, dada la colaboración que han prestado a lo largo del proceso judicial.