Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El expresidente Ricardo Lagos se tomó con humor las especulaciones sobre su decisión de no asistir a votar en las elecciones regionales y comunales debido a un cuadro respiratorio que no reviste gravedad, según informó la Fundación Democracia y Desarrollo en un comunicado el pasado viernes. Lagos, quien guardará reposo por indicación médica, salió al paso de los rumores ironizando sobre las exageraciones en redes sociales, asegurando que su estado de salud es bueno y explicando que decidió no exponerse a la multitud al ir a votar.