Ante los cuestionamientos a las estimaciones de recaudación de impuestos a nivel del proyecto de cumplimiento tributario, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, recientemente dijo: “más que críticas son especulaciones y respecto a los cuestionamientos a las cifras de evasión, hay gente que estima que en Chile se evade poco y se exagera al estimar una evasión de 50% en el impuesto a la renta”

Una verdadera colusión de especuladores

Cabe mencionar al respecto que, en el último presupuesto aprobado, los especuladores de distintos sectores se coludieron para decir que las estimaciones de ingresos fiscales estaban erróneas. Tan buenas fueron las especulaciones que, tal como el mejor trading de Wall Street, acertaron. De haberlos escuchado no se hubiese echado un manotazo al FEES que se redujo en 2.500 millones de dólares solo este año.

Tanto fue el éxito de los especuladores nacionales que se sumaron a las apuestas el FMI que indica que el actual proyecto de cumplimiento tributario no recaudará más de 1/3 de lo prometido.

Y como a los especuladores les gusta ir contra el mercado, Fitch rating también se puso el gorro de apostador estimando que ve poco probable que Chile logre la meta de déficit fiscal en 2024, dudando que se logre recaudar lo esperado con el proyecto anti evasión. Una verdadera colusión internacional de especuladores en materia fiscal.

Recaudación de impuestos y los evasores

Pero este mundo oscuro de la especulación está incompleto sin los evasores, aquel 50% de empresas que según el ministro evaden el impuesto renta. Lo cierto es que hasta el momento lo único que podemos decir sin especular y basado en hechos objetivos, es que se evade la entrega oficial del informe de evasión, probablemente guardado en algún escritorio de quien debe liderar el combate a la evasión debilitando la transparencia y confianza en el sistema.

En esta materia solo conocemos de especulaciones y contradicciones, que la evasión no está en las grandes empresas, que el gran forado está en la informalidad, que incluye 2/3 de los casos de elusión, pero en honor a la verdad, nada concreto verificable. No sorprende, por tanto, que estos datos fueran refutados por técnicos y por el propio Congreso, incluso el propio Director (S) de SII. En este contexto aún no conocemos donde se genera la evasión, cuestión clave para definir políticas efectivas en su combate y volvemos a especular en una materia central.

Sería bueno escuchar a los especuladores

Sin embargo, a pesar de la desconfianza manifiesta en los especuladores, esta vez sería bueno escucharlos. En el pasado, reformas tributarias que no han cumplido sus metas de recaudación, han generado desequilibrios en las cuentas fiscales, cuyo costo lo paga los más vulnerables. No por nada hoy solo reduciendo a la mitad el gasto de intereses de la deuda pública podríamos recaudar lo que el FMI estima con el actual proyecto de cumplimiento tributario, y sin necesidad de una reforma tributaria que sabemos no será neutral respecto a la economía, en momentos que el país requiere imperiosamente volver a crecer con fuerza.

Y si no se quiere escuchar a los especuladores que tome nota de lo que dice el CFA, quien indica que en el actual escenario económico, estamos en una situación de estrés fiscal, recomendando igualmente que el SII realice análisis detallados y transparentes del potencial recaudador de los cambios tributarios, basados en la experiencia de reformas anteriores, dicho análisis lamentablemente no se realizó a nivel del actual proyecto de cumplimiento tributario, lo que da paso a especulaciones.