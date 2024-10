Marcelino Núñez se perdió con La Roja la doble fecha de octubre por las Eliminatorias al Mundial 2026, ante Brasil y Colombia, por una lesión muscular.

Y el formado en Universidad Católica sigue preocupando a Ricardo Gareca de cara a los cruces ante Perú y Venezuela, del 15 y 19 de noviembre, respectivamente, por el largo camino a la cita en Norteamérica.

Esto, luego que el entrenador del Norwich de Inglaterra revelara que el volante ofensivo de 24 años aún no se recupera del problema físico en los isquiotibiales.

“Tenemos que tratarlo de forma conservadora, asegurarnos de que esté en plena forma cuando vuelva con nosotros. No sé si podemos recuperarlo antes del parón internacional”, indicó Johannes Hoff Thorup, DT de los ‘canarios’.

De esta manera, el oriundo de Recoleta no será considerado para el encuentro de este domingo 27 de octubre frente al Middlesbrough, por la fecha 12 de la Championship League.

Recordar que Marcelino fue titular el pasado 19 de octubre ante el Stoke City, por la segunda división inglesa, pero se resintió de las molestias que lo dejaron fuera para los cruces con la Verdemarela y los ‘cafeteros’.

En ese duelo, jugado en el Britannia Stadium, el mediocampista chileno debió ser reemplazado a los 43 minutos por Oscar Schwartau.

De esta manera, Núñez se podría sumar a Víctor Dávila (fractura de peroné) como las bajas confirmadas para los encuentros con Perú y Venezuela, cruces claves para el ‘Equipo de Todos’ en el objetivo de levantar cabeza.

