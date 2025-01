El chef chileno Diego Briones obtuvo su primera estrella Michelin con su restaurante ubicado en Viena, Austria, el cual dirige junto a su esposa, llamada Judith Lergetporer.

Se trata de un restaurante llamado Z’Som, el cual se especializa en “cocina internacional creativa”, además de tener una importante selección de vinos.

De acuerdo a lo que expuso el diario español La Vanguardia, la idea surgió luego de un viaje que ambos realizaron hasta Beijing, China, tras el cual decidieron emprender.

“El nombre se nos ocurrió en París, lo queríamos llamar ‘Juntos’, pero en Austria todo el mundo esperaría tomar unas tapas, así que utilizamos la palabra que se usa en un dialecto austriaco y que pocos conocen”, indicó Lergetporer.

“Y ese es el hilo conductor de nuestro restaurante, ya que con la comida fusión, junto con el servicio, junto con el maridaje de vinos, engloba la idea de que todo junto va mejor”, agregó.

Hito de Diego Briones

El citado medio también hizo referencia a la trayectoria del chef nacional, quien dejó Chile hace algunos años y tiene pasos por Perú, Europa y Asia.

“Empecé a estudiar en Chile, trabajaba y estudiaba, entonces me surgió la oportunidad de ir a Andorra, a hacer temporada de invierno en Canillo, junté dinero y me fui a Perú, a estudiar y perfeccionarme durante nueve meses, tuve la suerte de entrar Astrid & Gastón, y volví a Andorra, junté dinero y me fui a Canadá, estuve trabajando allí y me picó el bichito de ir a Asia, a Shanghai”, señaló.

“Allí estuve casi cinco años, cuatro como jefe de cocina de Estado Puro. Y como siempre he tenido la curiosidad de aprender más, en lugar de irme de vacaciones, me iba a trabajar a otros restaurantes, estuve en Filipinas, en el Gallery Vask de Chele González, uno de los cincuenta mejores de Asia, y de ahí volví a París, a trabajar un tiempo con el chef Atsushi Tanaka que, ahora, cuenta con una estrella Michelin”, agregó.

Asimismo, también dejaron claro por qué decidieron establecerse en la capital de Austria, la cual les ofreció bastantes oportunidades.

“Es duro no poder ver a las familias, y no teníamos claro dónde, Sudamérica es duro y tenía sentido estar junto a una de las dos familias, además Viena es una ciudad muy internacional, multicultural, y pensamos que un concepto como el nuestro podía pegar”, detalló.

El chef tuvo bastante valoración por el premio: “Agradezco profundamente que la Guía Michelin, al igual que nuestros clientes, valore esta diversidad gastronómica, este crisol de culturas que refleja nuestra visión”.

