Medios internacionales informaron sobre una noticia que ha escandalizado a Albania, debido a que el príncipe heredero Leka Zogu II se ha involucrado en un grave problema judicial.

Lo cierto es que, el pasado martes, el hombre fue condenado a 16 meses de libertad vigilada, por haber golpeado a su esposa y su suegro, en medio de una discusión familiar que ocurrió en una residencia real.

El hecho ocurrió en marzo de 2024 y fue denunciado por la mujer, llamada Elia Zaharia, quien fue absuelta.

El príncipe, en un inicio, iba a ser condenado a 12 meses de cárcel efectiva, pero la pena fue conmutada por libertad vigilada y obligación de realizar trabajos comunitarios por dos años.

Los involucrados en el caso iniciaron el proceso de divorcio hace algunos meses.

A very Happy Birthday to His Royal Highness Crown Prince Leka II of Albania – Leka Anwar Zog Reza Baudouin Msiziwe Zogu, born 26 March 1982. @princeleka pic.twitter.com/M97owa4kVX

— Almanach de Saxe Gotha – Handbuch des Adels (@AlmanachGotha) March 26, 2023