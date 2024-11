Un juzgado de Oslo dictó este miércoles prisión preventiva de una semana con prohibición de visitas para Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, tras ser acusado de dos casos de violación. Ambas denuncias involucran a mujeres distintas y surgieron durante una investigación en curso.

Høiby, de 27 años, fue arrestado el lunes por la noche, su tercera detención desde agosto. Inicialmente, se le investigaba por una violación, pero la Fiscalía reveló que se descubrió un segundo caso tras revisar las pruebas.

Según los fiscales, ambos incidentes implican relaciones sexuales sin penetración. Además, el joven está siendo investigado por lesiones y amenazas contra tres exparejas y un hombre.

Durante la audiencia, que comenzó a las 14:00 hora local y se prolongó por dos horas, la jueza Anne-Lene Åvangen Hødnebø tardó hasta pasadas las 22:00 en emitir su dictamen. Según informó la televisión pública NRK, la Policía presentó como evidencia grabaciones encontradas en el teléfono de Høiby.

El fiscal Andreas Kruszewski explicó que el segundo caso de violación involucra a una mujer que estaba en una situación que le impedía resistirse. Por su parte, el abogado defensor de Høiby, Øyvind Bratlien, aseguró que su cliente niega todas las acusaciones y calificó el caso como un “catastrófico error de juicio”.

Høiby fue detenido el lunes mientras estaba en un coche con su exnovia, con quien tiene una orden de alejamiento. La Policía registró su vivienda en Skaugum, propiedad donde también residen los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit.

