Fiscales Federales en Manhattan presentaron acusaciones contra dos destacados corredores de bienes raíces de lujo en Estados Unidos. Se trata de los hermanos Oren y Tal Alexander.

De acuerdo a The New York Times, ambos fueron detenidos y acusados de varios delitos de carácter sexual, al ser señalados como miembros de una conspiración de tráfico.

En concreto, durante el último tiempo ambos habrían drogado, agredido sexualmente y violado a decenas de mujeres.

Los documentos señalan que, a partir de 2010, los dos aprovecharon sus “posiciones de poder” para atraer a gran cantidad de mujeres, a quienes habrían agredido.

En concreto, ellos organizaban viajes y fiestas de lujo, con el objetivo de reclutar y transportar a jóvenes, a quien posteriormente habrían violado.

A press conference will be held today at 1:00 p.m. ET in connection with the arrests of Alon Alexander, Tal Alexander, and Oren Alexander. Live webcast at https://t.co/5tzIutw2Db (1/2) pic.twitter.com/9PxS21Tiea

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 11, 2024