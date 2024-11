La catedral de Notre Dame de París reveló este viernes su nuevo aspecto, a pocos días de su reapertura oficial tras el devastador incendio de abril de 2019.

El presidente francés, Emmanuel Macron, encabezó una visita al restaurado monumento, acompañado por su esposa, Brigitte Macron, y el arzobispo de París, Laurent Ulrich. Durante el evento, televisado a nivel nacional e internacional, se mostró al mundo el resultado de más de cinco años de trabajos intensivos.

Hasta ahora, las únicas imágenes del interior restaurado habían circulado en redes sociales, incluyendo publicaciones compartidas por Elon Musk en X.

Sin embargo, esta visita oficial marcó el primer vistazo autorizado, descrito por la presidencia francesa como un espectáculo “impactante” y “fascinante”. Según Macron, el contraste entre el estado actual de Notre Dame y las ruinas carbonizadas que encontró la noche del incendio es asombroso.

Más de 2.000 personas trabajaron en la restauración, entre carpinteros, canteros, arquitectos y arqueólogos. Al menos 1.300 de ellos fueron invitados a este evento como agradecimiento por su esfuerzo.

