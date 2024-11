Medios en Estados Unidos han informado respecto a la trama en torno al asesinato de un misionero de ese país, llamado Beau Shroyer, en Angola. En el crimen estarían involucrados la esposa del hombre y un guardia de seguridad familiar, quien tenía una relación amorosa con esta última.

Shroyer (46) llevaba cuatro años sirviendo en ese país, junto a la organización cristiana ‘SIM USA’. A África había arribado junto a su mujer, Jackie Shroyer, con quien formó una familia de cinco hijos.

La situación en esa nación parecía marchar normal, sin embargo, todo se quebró cuando fue apuñalado al borde de una carretera por un grupo de hombres.

De acuerdo al informe de CBS, el reporte policial indica que, durante la tarde de esa jornada, Shroyer manejaba su camioneta cuando, en plena autopista, vio tres personas que tenían problemas con una motocicleta.

En ese entonces, el hombre habría bajado de su vehículo para prestar ayuda. El grupo aprovechó esto para retenerlo y llevarlo a un área boscosa conjunta, justo allí le dieron cinco puñaladas.

NEW IN THE NEWS: The wife of a Minnesota pastor is accused of orchestrating his murder due to her affair with their security guard in Angola.

Jackie Shroyer, aged 44, is implicated in the plot to kill her husband, Beau Shroyer, also 44. The couple, along with their five… pic.twitter.com/vldVvQEenp

— Kimala Harrimuff (@MuffWorldStudio) November 11, 2024